"Rafadan Tayfa" minik ziyaretçilerini ağırladı

TRT Çocuk'un ilgiyle izlenen çizgi filmi "Rafadan Tayfa" sinema uyarlamasıyla 26 Ekim'de vizyona girecek. Sevilen karakterler bu kez mahallelerinin altından geçen dehlizi keşfedip yeni maceralara atılacak. Ankara'da yapımı tamamlanan çizgi filmin stüdyosunu minik konuklar ziyaret etti. Çocuklar hayranı olduğu karakterlerle keyifli anlar geçirdi.

Çocuklar sevilen karakterlerle bir araya geldi

Rafadan tayfa sinema uyarlamasıyla 26 Ekim'de vizyonda olacak. Fakat sinemaya girmeden hemen önce çocuklar Rafadan Tayfa'nın nasıl hazırlandığını stüdyosunda yerinde inceledi ve sevilen karakterlerle bir araya geldi.

Sevilen karakterlerle bir araya gelen çocuklar uzun süre çok sevdikleri karakterlerle vakit geçirme fırsatı yakaladı.

"Çocuklarımıza güvenli bir çizgi film seyrettirdiğimiz için çok mutluyuz"

Rafadan Tayfa'yı ziyaret eden çocukların ebeveynleri ise sosyal medyada etkin olan Blogger anneler:

"Güvenli bir çizgi film seyrettiğimizi için çok mutluyuz. İçinde argo olmayan çocuklara eğitici öğretici eskiyi tatlı bir dille anlatan çizgi film olduğu için çok güvenle izletiyoruz."

"Yabancı çizgi filmlerde çok fazla şiddeti özendiren sahneler var"

Çocukların eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra çizgi filmlerin bir de eğitici tarafı var.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo,TV ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, "Yabancı çizgi filmlerde çok fazla şiddeti özendiren sahneler var fakat TRT Çocuk'un sunmuş olduğu eğitim öğretim kültürel aktarımdaki katkıları gerçekten çocukların gelişimi açısından önemli yer tutmakta." dedi.

26 Ekim'de vizyona girecek

26 Ekim'de vizyona girecek olan "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ile sevilen karakterler mahallelerinin altından geçen dehlizi keşfedip yeni maceralara atılacak.

Kaynak: TRT Haber