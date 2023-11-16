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Kültür-Sanat
AA 16.11.2023 13:08

Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor

Ardahan'da köy çocuklarının kitapla buluşturulması amacıyla hayata geçirilen gezici kütüphane otobüsü, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlere hizmet veriyor.

Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde kentte 2018'de hizmete başlayan gezici kütüphane otobüsü, kırsalda köy çocuklarının ayağına kadar gitmenin yanında kentin tarihi mekanlarında hizmete başladı.

Kırsalda 200 noktada çocuklarla buluşup 858 üyeye ulaşan kütüphane otobüsünden 4 bin 60 öğrenciye ödünç kitap verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Kütüphane mevsim şartlarından dolayı nisan ve ekim ayı arasındaki kırsalda hizmet veriyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, havaların sıcak seyretmesi nedeniyle Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlere kütühane hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Amaçlarının hem kütüphaneyi hem de kaleyi tanıtmak olduğunu ifade eden Dede, şöyle konuştu:

"Kütüphanemiz, mevsim şartlarından dolayı nisan ve ekim ayı arasında kırsaldaki çocuklara hizmet veriyor. Sezonu kapattık ancak havalar sıcak ve açık. Bunu fırsata çevirmek için arkadaşlarımız bu kez güzergahı Ardahan Kalesi olarak belirledi. Çok da iyi oldu. Kalemizi ziyaret edenler, farklı bir hizmetle karşılaşınca mutlu oluyorlar. Bazıları gelip kütüphane hakkında bilgi edinirken bazıları da bir süre kitap okuma fırsatı buluyor."

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