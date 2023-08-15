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Kültür-Sanat
İHA 15.08.2023 17:26

Gezici kütüphane aracı bin çocukla buluştu

Tepebaşı Belediyesinin, kırsal mahalledeki çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için hazırladığı Gezici Kütüphane ve Eğlence Aracı, kırsal mahalle sakini bin çocuk ile buluştu.

Gezici kütüphane aracı bin çocukla buluştu
[Fotograf: İHA]

Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Yıl boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, yaz tatilinde de çocukları Gezici Kütüphane ve Eğlence Aracı ile buluşturdu. Özellikle kırsal mahalledeki çocukların eğlenerek öğrenmeleri ve yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için hazırlanan araç görevini tamamladı.

Gezici kütüphane aracı bin çocukla buluştu

Her yaş grubuna uygun kitapları, oyun aktivitelerini ve eğitici filmleri yaklaşık bin çocuklarla buluşturan araç, ortalama bin kilometre yol yaptı.

Yaz tatilini eğlenerek geçirdiler Her gün farklı kırsal mahallelerde uzman eğitmenler ve Tepebaşı Rekreasyon ekibi tarafından çocuklara gelişimlerini destekleyecek çeşitli etkinlikler yaptırılarak yaz tatilini verimli geçirmeleri amaçlanarak hazırlanan araç, Boyacıoğlu, Turgutlar, Karagözler, Behçetiye, Çalkara, Emirceoğlu, Hekimdağ, Atalantekke, Yarımca, Tandır, Bozdağ, Tekeciler, Sulukaraağaç, Avlamış, Keskin, Yukarı Söğütönü, Uludere, Gökçedere, Hasanbey, Muttalip, Yeni Akçayır, Çukurhisar, Satılmışoğlu, Kızılcaören ve Gündüzler olmak üzere 25 mahalleye giderek çocuklara hizmet verdi.

Gezici kütüphane aracı bin çocukla buluştu

Çocuklar, yapılan etkinlikleri çok beğendiklerini ve eğlendiklerini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.

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