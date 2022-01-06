Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021'de süreli olmayan yayınlar, sinema müzik eserlerinin bandrol sayıları, isteğe bağlı kayıt-tescil verileri, yapımcı belgelerine ait istatistikler ve korsanla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarla ilgili rakamlar açıklandı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü bandrol verilerine göre, süreli olmayan yayın bandrolü satışı 2020'de 433 milyon 213 bin 632 adet iken 2021'de 438 milyon 679 bin 864 adete yükseldi.

Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı ise önceki yıllarda olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda oldu.

Eğitim alanında 234 milyon 204 bin 906, yetişkin kategorisinde 90 milyon 379 bin 535, çocuk-gençlik kategorisinde 43 milyon 973 bin 357, yetişkin kurgu kategorisinde 31 milyon 183 bin 411, inanç kategorisinde 27 milyon 909 bin 66, akademik alanda 6 milyon 220 bin 481, ithal yayın kategorisinde 4 milyon 808 bin 808, diğer alanlarda ise 300 adet bandrol satıldı.

Kişi başına düşen kitap ortalaması 7,6 oldu

İlk kez yayınlanan kitap sayısı 60 bin 353, ikinci veya daha fazla basımı yapılan kitap sayısı 119 bin 542 adet oldu. Toplam yayın sayısı ise 179 bin 895'e ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz dağıtılan kitap sayısı 199 milyon 312 bin 999 olurken, yayınların 111 milyon 706 bin 468'ini ilköğretim, 87 milyon 606 bin 531'ini ise ortaöğretim ders kitapları oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgilere göre, yıl boyunca 637 milyon 992 bin 863 adet süreli olmayan yayın basıldı.

Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol alınması zorunlu olmayan kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen eserler, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı, süreli olmayan yayınlarla kütüphanelerden alınan, şahıslar arasında değiş tokuşu yapılan kitaplar hariç, 2021'de kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7,6 oranı ile önceki yıla göre istikrarını korudu.

Eser sahiplerinin telif konusundaki duyarlılığı zirvede

Telif Hakları Genel Müdürlüğünce, 431'i sinema, 290'ı müzik olmak üzere toplam 721 adet yapımcı belgesi verildi. Yapımcı belgelerinin süreleri göz önüne alındığında, önceki yıllardan 2021 sonuna kadar geçerliliği devam eden belge sayısı bin 772 adet oldu.

Sinema eserlerinde 334 film tescil edildi, 28 bin 559 bandrol satıldı.

Müzik alanında 2013 yapım tescil edildi, satılan bandrol sayısı 1 milyon 158 bin 231'e ulaştı.

Dijital oyunlarda ise 60 tescil işlemiyle birlikte 176 bin 39 bandrol satıldı. 2021 yılında toplamda dijital oyunlar ile birlikte 1 milyon 362 bin 829 sinema ve müzik eseri bandrol satışı yapıldı.

Eser ya da hak sahipliğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen "isteğe bağlı kayıt ve tescil işlemi" sayısında da önemli oranda artış yaşandı. Bir önceki yıl 1336 olan sayı, 2021'de yüzde 54'lük artışla 2057'ye yükseldi. En yoğun talep, ilim edebiyat eserleriyle bilgisayar programlarında yaşandı. Yıl içinde 784 ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 825 bilgisayar programı, 292 güzel sanat eseri, 75 musiki eseri ve 81 sinema eserinin de tescili yapıldı.

Korsanla mücadele hız kesmeden devam ediyor

İl Denetim Komisyonları tarafından Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde, gerçekleştirilen 524 operasyonda 569 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün titiz çalışmalarıyla İl Denetim Komisyonları tarafından yürütülen denetimlerde, sahte veya usulsüz bandrollü ve bandrolsüz kitap, bilgisayar programı, film ve müzik eseri gibi toplam 430 bin 647 korsan materyal ele geçirildi.