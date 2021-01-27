Gaziantep'te yöreye özgü "nohut dürüm", farklı tadı ve her bütçeye uygunluğuyla son yıllarda kentin önemli lezzetlerinden biri haline geldi.

Nohutların kemik veya et suyuyla tuz ve karabiber eklenerek düdüklü tencerede haşlanmasıyla hazırlanan nohut dürüm, sıcak lavaş ekmeğinin arasına alınıp kaşıkla eziliyor, ardından salata eklenerek acılı veya acısız şekilde müşterilere sunuluyor.

Coğrafi işaret alarak tescillendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl nohut dürümünün tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Gaziantep'in "nohut dürümü" geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret alarak tescillendi.

Nohut dürüm, son yıllarda popüler hale geldi

Kentte 46 yıllık nohut dürüm ustası ve işletmeci Ahmet Kesen, geçmiş yıllarda nohut dürümün maddi durumu iyi olmayan kişiler tarafından tüketildiğini zamanla lezzetinin farkına varılmasıyla herkes tarafından tercih edilerek popüler hale geldiğini söyledi.

Nohut dürümünün tescillenmesinden memnun olan Kesen şöyle konuştu:

"Nohut bize özgü bir lezzettir. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Yıllar önce 'nohut tescillenecek' deseydiniz biz inanmazdık. Ama şimdi o rüya gerçekleşti. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kentimiz ve ülkemiz adına çok güzel bir adım oldu. Bizi oldukça memnun ve mutlu etti."

“Yerli ve yabancı turistlere bu lezzeti tattırmak istiyoruz”

Gastronomi kenti olmanın verdiği avantajları sonuna kadar kullanmak istediklerini belirten Kesen, "Her saatte tüketiliyor, oldukça rağbet görüyoruz bu yüzden. Yerli ve yabancı turistlere bu lezzeti tattırmak istiyoruz. Eğer kentin tanıtımına bir faydamız olursa ne mutlu bize. Pandemiden sonra yurt dışında eğer bir yemek fuarı olursa oralara gidip bu lezzeti tattırmak istiyoruz" diye konuştu.