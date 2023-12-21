Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların 2024'ün nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Galata Kulesi Müzesi Müdürü Murat Bozcu, kasım ayının başında 8. teras katının çalışmalardan dolayı ziyarete kapatıldığını belirterek, kulenin külahında dışarıdan ve içeriden iskele kurulduğunu söyledi.

Çalışmalar kapsamında külahtaki kurşunların yenilendiğini aktaran Bozcu, "Bu kurşunlar izabe işlemi için Galata Kulesi'nden nakledildi. Yani eritilip, tekrar kurşun levhalar haline getirilip, yine aynı kulenin külahında kullanılacaklar. Kurşunların söküm işlemi tamamlandıktan sonra çalışmanın önemli bir aşaması olan bakır alem söküldü. Bunda da çok büyük 120 tonluk vinçlerle beraber profesyonel iple erişim uzmanları bu çalışmaya destek verdi." dedi.

"Restorasyon kulenin dış cephesiyle ilgili"

Sökülen alemin özel bir laboratuvara nakledildiğini aktaran Bozcu, şöyle devam etti:

"Bakırdan yapılmış alemin, altın varak işçiliğiyle dış yüzeyindeki altın kaplamalar yenilenecek. Kurşunlar izabeden gelip yerine takıldıktan sonra son olarak alem, Galata Kulesi'nde tepe noktaya takılarak külah etrafındaki çalışmalar tamamlanmış olacak. Bu çalışma genel olarak kulenin dış cephesiyle ilgili bir restorasyon çalışması. Dış cephede de taş, tuğla, derz adı verilen geleneksel bir harç dokusu var. Bunlarla ilgili şu ana kadar gerekli tespit çalışmaları yapıldı. Külahtaki çalışmalar tamamlanıp, 8. kat ziyarete açıldıktan sonra, bunun da en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. İkinci aşamada da dış cephede, duvar yüzeyinde bozulan, düşme riski bulunan, kötü durumdaki unsurların restorasyon ve konservasyon ilkelerine uygun şekilde onarımları yapılacak. Bütün restorasyon çalışmasının göçmen kuşların İstanbul'a dönme tarihi olan nisan sonu öncesinde tamamlanması planlanmıştır."

Murat Bozcu, periyodik olarak Galata Kulesi gibi tarihi eserlerin restore ve konserve edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Burada doğal yaşam söz konusu. Bu anlamda bir hassasiyet gösterilmesi bakımından restorasyon çalışması için zor bir mevsim olan kış ayında çalışmalar tercih edildi. Ayrıca dış cephenin tamamına bir iskele kurulsa bu çalışmalar daha rahat yapılabilirdi ama doğal hayatla ilgili bir olumsuzluk olmaması, göçmen kuşlar, bina cephesinde konaklayan canlılarla ilgili olumsuzluk olmaması adına büyük platform vinçlerle bu çalışmalar yapılacak. Normal ziyaretçi akışı bakımından da turizm sezonu öncesi bu çalışmalar tamamlanacak." diye konuştu.

"Kuleyi, son 1 ayda günlük 1800 kişi ziyaret etti"

Galata Kulesi'nin olası İstanbul depremine karşı dayanıklılığı konusunda tüm analiz çalışmalarının en iyi şartlarla yapıldığına dikkati çeken Bozcu, şu bilgileri verdi:

"Bu yapılan analizlerin, testlerin ön verileri de yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Galata Kulesi'nde 1960'lı yıllarda betonarme bir güçlendirme inşa edildi. Gelen ön verilere göre bu betonarme güçlendirmenin gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bu gayet sevindirici bir haber. Buna ek bir önlem olarak, en etkin malzeme ve tekniklerle bu güçlendirmeye takviye yapılacak. Böylece depreme karşı kulede gerekli sağlamlaştırma da olacaktır."

Bozcu, Galata Kulesi Müzesi'nin ziyaretçi yoğunluğuna da değinerek, "Galata Kulesi ziyaretçilerimiz açısından son derece popüler bir yapı. Bulunduğu konum çok faal. İstiklal Caddesi'ne de çok yakın. Dolayısıyla çok yoğun bir ilgi görüyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda çok yüksek günlük ziyaretçi rakamlarına ulaştık. Şu anda 8. katın kapalı olması, etrafta restorasyonla ilgili bir şantiyenin bulunması, kış şartlarında soğuk havalar günlük ziyaretçi sayısını çok düşürüyor. Ama buna rağmen yaklaşık olarak, son bir ayda günlük 1800 kişi kuleyi ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Külahtaki restorasyon çalışmasına rağmen kulenin 8. kat hariç diğer 7 katının ziyarete açık olduğunu vurgulayan Bozcu, vatandaşların Müze Kart'la hiçbir ücret ödemeden kuleyi gezebileceklerini sözlerine ekledi.