2 yıldır İzmir'in Urla ilçesinde yaşamını sürdüren Sabiha Tansuğ, 40 yıl boyunca Anadolu'yu karış karış gezerek biriktirdiği Türk halk kıyafetlerinden oluşan koleksiyonunun adına kurulacak uluslararası bir müzede sergileneceğini duyurdu.

Sabiha Tansuğ'nun yöresel giysilerle tanışması 23 Nisan'da giydiği bir 'eğribaş' sağladı. Tansuğ'un gazetecilik yaptığı dönemde röportaj için Bodrum'a giderken bindiği otobüsün bozulması eğribaşla ikinci kez karşılaşmasına neden oldu. Tansuğ, satın aldığı bu ilk eğribaş ile hayatını yöresel kıyafetlerle, başlıkları araştırmaya adadı.

Anadolu Kadın Başlıkları Sergisi dönüm noktası oldu

Milas'ta eğribaş bulmak için ev ev gezen Tansuğ, o günden sonra Anadolu'nun dört bir yanını dolaşarak Türk halk kıyafetlerini topladı.

Tansuğ, araştırmaları sonucu oluşturduğu koleksiyon ile çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı sergiye katıldı. 1968 yılında Tansuğ'un İstanbul Beyoğlu'nda Yapı ve Kredi Sanat Merkezi'nde düzenlediği 'Anadolu Kadın Başlıkları Sergisi' onun için dönüm noktası oldu.

Darphane Müdürü Sait Tanaçan, sergiden etkilenmesiyle Tansuğ'un 'Ankara Gelin Başlıklı' bir fotoğrafı 1971 yılında, 50 kuruş üzerine basıldı. Sabiha Tansuğ, böylelikle dünyada siyasi ya da etkin bir isme sahip olmayan halktan biri olarak fotoğrafı paraya basılan ilk halk sanatkârı olarak tarihe geçti.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan etnolog, araştırmacı yazar ve koleksiyoner Tansuğ; yaklaşık 2 yıl önce İzmir'e dönüp Urla’ya yerleşti. Tansuğ, fotoğrafının 50 kuruş üzerine basılması sırasında yaşadığı o süreci anlattı:

"'Anadolu Kadın Başlıkları Sergisi'nde 40 tane başlığı manken üzerinde sergiledim. O zaman darphane müdürleri, bana ulaşıp, demir paranın üzerine siuletimi basmak istedi. Ben o dönem İstanbul'da Pierre Loti Kahvesi'ni işletiyordum. Telefon geldi. Başlıklarla darphanede fotoğraflarımı çekmek istediklerini ve paraların üzerine basacaklarını söylediler. Teklifi kabul ettim. Fotoğraflarım çekildikten 1,5 sene sonra Paris'teki sergimiz sırasında kayınvalidem fotoğrafımın basılı olduğu demir parayı kargo ile gönderdi. Fotoğrafım metal 50 kuruş üzerine basılmıştı. Görünce, şaşırdım."

"Uluslararası bir müze olacak"

İzmir'de adına bir vakıf kurulduğunu söyleyen Tansuğ, şöyle devam etti:

"Bademler Kültür ve Sanat Vakfı koleksiyonumu kırsal Bademler Mahallesi'nde kurulacak müzede sergileyecek. Müze uluslararası bir müze olacak. Benim koleksiyonlarım da açılan bu müzede yer alacak. Halk kültürü ağırlıklı bir müze olacak."