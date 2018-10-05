Filografi ve ahşap yakma ustası imamın eserleri ilgi görüyor

Afyonkarahisar Erenler Mahallesi Merkez Camii imam hatibi 42 yaşındaki Metin Kaya, hiçbir eğitim almadan internetten yaptığı araştırmalar sonucu öğrendiği sanatla eserler ortaya koyuyor.

İmam Kaya, televizyonda izlediği bir programdan esinlenerek, yaklaşık 5 yıl önce bu sanatı icra etmeye başladığını söyledi.

Kimseden eğitim almadığını, sadece internet üzerinden araştırmalarla evinde amatör olarak sanatsal faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Filografi ve ahşap yakma sanatıyla ilgili araştırmalar yaptım. İnternette pek çok video izledim. Çok sevdiğim bu sanata hobi olarak evimde başladım. Zamanla evimin bir bölümünde kendime göre atölye oluşturdum. Boş zamanlarımda hem filografi hem de ahşap yakma dekoratif süsleme sanatını yapmayı sürdürüyorum."

"Kabe ve Mevlana’yı eserlerimde işliyorum"

Metin Kaya, uğraştığı sanatın Afyonkarahisar'da fazla bilinmediğini, kullandığı malzemeleri genellikle Bursa'dan getirttiğini anlattı.

Bugüne kadar yaptığı eserler hakkında bilgi veren Kaya, şunları söyledi:

"Başta Arapça ile Osmanlıca yazıları, Kabe ve Mevlana'yı eserlerimde işliyorum. Özellikle filografide 'İkra' ve 'Melik-i Mülk' yazıları ile taraftarı olduğum Beşiktaş'ın armasını, ahşap yakma sanatında ise Allah'ın isimlerinden 'El Mütekebbir' ile 'La ilahe illallah', 'Mescid-i Nebevi', 'İstanbul'dan farklı bir kesit' gibi eserler yaptım. Şu anda 'Osmanlı Tuğrası' ve 'Mevlana' eserlerimin üzerinde çalışıyorum."

"Zor ve meşakkatli"

İki yıl önce Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Taş Medrese'de sergi açtığını anlatan Kaya, yaptığı eserlerin, meslektaşları ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Kaya, sergide 50'ye yakın eserin sanatseverler ile buluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2016 yılında açtığım sergi, hem meslektaşlarımdan hem de vatandaşlardan takdir topladı. Orada gördüğüm ilgi beni, bu sanat dalları üzerinde daha fazla çalışmam için motive etti. Filografi ve ahşap yakma sanatı gerçekten zor ve meşakkatli. Şu anda çalışmalarımın ebatı biraz küçük, bunları daha büyük hale getirmeyi amaçlıyorum. İnşallah, ileriki yıllarda daha büyük eserler yaparak özel bir sergi açmayı hedefliyorum."

Kaynak: AA