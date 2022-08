İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan, moleküler kimya ve genetik konusunda yüksek lisansını yaparken kariyerini müzik alanında sürdürmeye karar veren Ayyıldız, yüksek lisansını İTÜ Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı, doktorasını ise İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezinde tamamladı.

Enstrümantal müzik ve özellikle bağlama üzerine yoğunlaşan, şelpe adı verilen mızrap kullanmadan elle bağlama çalma tekniklerinde kendisini geliştiren Ayyıldız, klasik Batı müziği, caz, klasik Türk müziği eserlerini saza uyarlıyor.

MGÜ'de öğretim üyeliği yapan Ayyıldız, tasarladığı farklı bağlama çeşitleriyle de dikkati çekiyor. Bunlar arasında mızrapsız, iki elle çalmaya uygun, çift saplı, ses alanı daha geniş, fazla oktava ulaşabilen sazlar bulunuyor.

Sinan Ayyıldız'ın ustalarla tasarladıkları arasında ray sistemiyle ikiye ayrılıp başka bir sazla birleştirilebilen elektronik saz ile her iki yüzü de çalmaya müsait ve farklı akort edilmiş perdesiz saz da yer alıyor.

Bu arada, Ayyıldız'ın bağlamaya uyarladığı ve asistanı Mücahit Kol ile kaydettiği son Bach performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Deney değil müzik yapabildiğimi fark ettim"

Sinan Ayyıldız, yaptığı açıklamada, saz çalmaya küçük yaşlarda başladığını, üniversite yıllarında amatör olarak devam ettiğini, moleküler biyoloji ve genetik yüksek lisans eğitimi sırasında bir yol ayrımına geldiğini söyledi.

Müzik ile eğitimini aldığı meslek arasında kaldığını anlatan Ayyıldız, "Sonra bir gün deney yaparken anladım ki ben müzik yapmalıyım. Çünkü deneyi yapamayıp müziği yapabildiğimi fark ettim." dedi.

"Kendi müziğimizi dünya sahnesine uygun düzenlemelerle yıllardır çalıyoruz"

Ayyıldız, müzik kariyerinde, "Daha geniş bir repertuvarı sazla nasıl seslendirebilirim?" sorusuna aradığı yanıtla yol aldığını dile getirdi.

Bir saz icracısı olduğunu, geleneksel saz da çaldığını anlatan Ayyıldız, "Ama bu tarz uyarlamaların da saz icrasında önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar bize farklı bakış açıları kazandırabiliyor. O yüzden bunlar üzerine de eğiliyorum." diye konuştu.

Dizi, film ve reklam müzikleri bestelediğini, farklı sanatçılarla farklı albümler yaptığını, Rusya, ABD, İngiltere, Almanya, Portekiz, Tataristan, Bangladeş, İspanya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 35 ülkede performans sergilediğini anlatan Ayyıldız, "Yurt dışı izleyicisi bizim anlatacağımız şeyleri tabii ki merak ediyor, biz de o geleneksel müziklerimizi çalıyoruz. Ama bu tarz uyarlamalara da sıcak bakıyorlar. Çünkü onları yakalamak için bir nokta oluyor. Kendi müziğimizi dünya sahnesine uygun düzenlemelerle yıllardır çalıyoruz." dedi.

"MGÜ'de bütüncül bakabilen saz icracısı yetiştirmeye çalışıyoruz"

MGÜ'deki saz eğitiminde de hem mızrapsız tekniklerin hem geleneksel repertuvarın yer aldığına işaret eden Doç. Dr. Sinan Ayyıldız, "Dolayısıyla bütüncül bakabilen, kapsayıcı bir saz icracısı yetiştirmeye çalışıyoruz. MGÜ'de de hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, parmak vurma olarak da bilinen mızrapsız tekniğin, Batı Anadolu'da çok eskiden beri kullandığını, bunun şehirli icracılarca "modern şelpe" adını verilen tekniğe dönüştürüldüğünü anlatarak, "Teknik çok açık ama kullanımı biraz kısıtlı kalmış. Bunu farklı uyarlamalarla geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlar sazın kapasitesini anlamaya yarıyor." diye konuştu.

Diğer enstrümanlarla yarışmak gibi amaçları olmadığını vurgulayan Ayyıldız, her sazın kendine özgü güzellikleri, avantajları ya da dezavantajları bulunduğunu dile getirdi. Ayyıldız, "Biz sazımızın avantajlarını anlamaya çalışıyoruz. Bunu akademide yapmak lazım. Burası tam da yeri biz de bu AR-GE çalışmasını MGÜ'de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem şaşkınlıkla hem büyük beğeniyle karşılandı"

Saza uyarladığı Bach'ın Prelude No. 2 in C minor eserini, asistanı Mücahit Kol ile çalışırken yaptıkları kaydı sosyal medyada paylaştıklarını anlatan Ayyıldız, beklemedikleri kadar yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Ayyıldız, klasik müzik eserinin geleneksel bir saza uyarlanmasının hem şaşkınlıkla hem de büyük beğeniyle karşılandığını belirtti.

Salih Gündoğdu ile tüm tasarladığı saz çeşitlerini kullandığı "Türkiye" albümü hazırlığında olduğunu belirten Ayyıldız, halk müziğinin ezgisel bütünlüğüne zarar vermeden farklı bir deneyimi müzikseverlerle buluşturacaklarını kaydetti.