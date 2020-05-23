"Evde Bayram Konserleri"nin dördüncüsü Efes Antik Kenti'nde gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserleri kapsamında sanatçı Yusuf Güney, Efes Antik Kenti'nde sahne aldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Evde Bayram Konserleri" ile sanat, evlere taşınıyor. Dinleyicilerle sanatçılar bu özel konserlerle hasret gideriyor.
Sanatçılar, Türkiye'nin tarihi, turistik ve antik mekanlarında sahneye çıkıyor.
Konser dizisinin dördüncüsü Efes Antik Kenti'nde gerçekleşti
"Evde Bayram Konserleri"nin dördüncüsü gerçekleştirildi.
19 Mayıs'ta başlayan konser dizisi, bu kez Efes Antik Kenti'nden ekranlara yansıdı.
Sanatçı Yusuf Güney, en beğenilen şarkılarını seslendirdi.
Konserler bayram boyunca sürecek
Konser, Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.
Bayram boyunca evlere taşınacak konserlerde, sırasıyla sanatçılar Murat Karahan, Kubat ve Fettah Can izleyicilerle buluşacak.
Program 26 Mayıs'ta Mazhar Alanson konseriyle son bulacak.