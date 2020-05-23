Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Evde Bayram Konserleri" ile sanat, evlere taşınıyor. Dinleyicilerle sanatçılar bu özel konserlerle hasret gideriyor.

Sanatçılar, Türkiye'nin tarihi, turistik ve antik mekanlarında sahneye çıkıyor.

Konser dizisinin dördüncüsü Efes Antik Kenti'nde gerçekleşti

"Evde Bayram Konserleri"nin dördüncüsü gerçekleştirildi.

19 Mayıs'ta başlayan konser dizisi, bu kez Efes Antik Kenti'nden ekranlara yansıdı.

Sanatçı Yusuf Güney, en beğenilen şarkılarını seslendirdi.

Konserler bayram boyunca sürecek

Konser, Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Bayram boyunca evlere taşınacak konserlerde, sırasıyla sanatçılar Murat Karahan, Kubat ve Fettah Can izleyicilerle buluşacak.

Program 26 Mayıs'ta Mazhar Alanson konseriyle son bulacak.