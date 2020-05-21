Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Evde Bayram Konserleri"nin üçüncüsü yapıldı. Bu kez konserin adresi, tarihi dokusuyla büyüleyen Patara Antik Kentiydi.

Evde Bayram Konserleri'nin üçüncüsünde Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan sahne aldı. Sanatçılar, “Trakya ve Balkan Ezgileri” adıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Konser, Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi ve Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek olan konserler bayram boyunca evlere taşınacak.

Sanatçılar Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat ve Fettah Can sırasıyla sahne alacak.

Müziğin farklı türlerinden oluşturulan program 26 Mayıs'ta Mazhar Alanson konseriyle son bulacak.