Ulusal Radyo Yayıncıları Derneğinden (URYAD) yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta düzenlenecek programda 21 radyo programcısı ağırlanacak.

Reklam geliri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlanacak

Sekiz büyük radyo ajansının da desteklediği "Radyo Türkiye" projesinden elde edilen reklam geliri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlanacak.

Aralarında TRT FM, Alem FM, İstanbul FM, Joy FM, JoyTurk, Kafa Radyo, Karadeniz FM, Kral FM, Kent FM, Kral POP, Metro FM, Power Pop, Radyo Alaturka, Radyo 7, Radyo D, Radyo Spor, Radyo Viva, Radyo Trafik, Radyo Turkuvaz, Radyo Vizyon, Show Radyo, Süper FM, Virgin Radio'nun bulunduğu ulusal kanalların yanı sıra Ankara ve İzmir’den yerel radyolar ortak yayın yapacak.

[TRT FM radyocusu Tolga Avcı]

TRT FM'den iki isim yer alıyor

Programa Türkiye'nin sevilen ve en çok dinlenen radyosu TRT FM'den Tolga Avcı ve Tülay İkbal da yer alarak anlamlı kampanyaya destek verecek.

[TRT FM radyo spikeri Tülay İkbal]

Projeyle ilgili Ulusal Radyo Yayıncıları Derneğinden (URYAD), "COVID-19’la mücadele ettigimiz günlerde insanlara umut olmak için; Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü, radyo kanalları olarak birlesecegiz ve reklam gelirlerimizi bagıslamak için tek ses olacagız" açıklaması yapıldı.