Erzurum'da tarihi mezar taşları koruma altına alındı

Erzurum'da bir okulun bahçesinde bulunan ve üzerinde hayat ağacı, çarkıfelek, meşale gibi motiflerin olduğu 16 mezar taşı, Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alındı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:48





