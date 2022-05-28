2'inci yüzyıldan kalma Celcus Kütüphanesi, İmparator Hadrian adına yapılmış Hadrian tapınağı, Arkadyan caddesi, lahitler ve Agora alanı...

Antik alana teknoloji destekli ışıklandırma sistemi kuruldu. 2 bin 200 yıllık Efes Antik Kenti tüm ihtişamıyla geceyi selamladı.

Türkiye'de gece ziyaret edilebilen tek ören yeri

Özel ledlerin kullanıldığı antik kent, Türkiye'de gece ziyaret edilebilen tek ören yeri.

Efes Müze Müdürü Cengiz Topal, ziyaretçilerin gündüz ziyaretinin yanı sıra, gece ziyaretlerinde daha memnun olduklarını ve antik kentin gece farklı bir ambiyansı olduğunu söylüyor.

21 metre genişliğinde, 17 metre yüksekliğindeki Celcus Kütüphanesi, efesin günümüze ulaşan en görkemli yapılarından bir tanesi. Zengin mimari süslemeleriyle ön plana çıkan yapı, gece de görenleri büyülüyor.

Kente gece ziyareti için rezervasyon yaptırılabiliyor

Her gün binlerce ziyaretçinin antik bir yolculuk yaptığı Liman Caddesi'nin de döneminde meşale ve yağ kandilleriyle aydınlatıldığı biliniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti'ne gece ziyareti için rezervasyon yaptırılabiliyor. Efes, geceleri uygun kriterdeki kültür sanat aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor.

