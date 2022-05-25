Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın fotoğraf yarışmasına başvurular başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek, "doğa ve çevre" temalı fotoğraf yarışmasının başvuruları 3 Haziran'a kadar devam edecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, çevre konusunda toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla "doğa ve çevre" temasıyla yapılacak yarışmaya, 3 Haziran'a kadar her yaştan fotoğraf sevdalıları katılabilecek.
Yarışmaya başvurular, "http://yarisma.ortakevimiz.com" adresinden yapılacak. Dereceye girenlere, fotoğraf makinesi, elektrikli scoter, tablet ve 10 bisiklet ödül olarak verilecek.
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