Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla kazıların 12 aya yayıldığı, Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp'teki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, salgın sürecinde durdurulan kazı çalışmaları, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından gerekli tedbirler altında başlatıldı.

Düzce Belediyesi ekipleri, kazı alanında, kazı ekibinin gözetiminde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kazı alanını ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şöyle konuştu:

"Kazı çalışmalarına bugün başlıyoruz. Önceden olduğu gibi Düzce Belediyesi bu çalışmalara öncülük edecek. Bütün gücümüzü burada kullanacağız. Buradaki kazıları önümüzdeki 3 yıl içinde tamamlayıp, restore edip Türkiye'deki kültür hayatına kazandıracağız. Düzce Valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Ticaret ve Sanayi Odamız hep beraber çalışıyoruz. Burası inşallah Batı Karadeniz'in tek antik kenti olarak gün ışığına çıkacak."

[Fotoğraf: AA]

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan da "Pandemi şartlarına uygun, sosyal mesafeyi koruyarak kazıya devam edeceğiz. Elbette ki hava şartları yağış olunca kazı yapmak mümkün değil. Yağış olduğu günlerde ot temizliği ve diğer temizlik çalışmaları devam edecek. Koşulların uygun olduğu zamanlarda da sosyal mesafeyi koruyacağız" dedi.