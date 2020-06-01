Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak normalleşme kapsamında bugün yeniden ziyarete açıldı.

Çingene Kızı mozaiği ile ön plana çıkan müzenin normalleşme planı ile kapılarını açtığını anlatan Gaziantep Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, ilk ziyaretçilerin gelmeye başladığını ve ziyaretçi sayısında kademeli olarak artış beklendiğini vurguladı.

[Fotoğraf: DHA]

Öztürk, "Gaziantep kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentimiz. Buradaki müzemiz dünyadaki en büyük müzelerden biri. 3 bin metrekare büyüklüğündeki mozaikleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline geliyor. Kapalı olduğumuz süre boyunca müzenin ilaçlanması hijyen kuralları çerçevesinde dezenfekte işlemlerimizi yaptık. Bu virüsün ziyaretçilerimiz ve personellerimiz arasında yayılmasını engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.