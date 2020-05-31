Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan müzeler ziyaretçilerine kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Sağlık çalışanlarına 15 gün ücretsiz olacak

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin 2 Haziran'da açılacağını söyledi.

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Aylardır büyük bir özveriyle, evlerinden ve sevdiklerinden uzakta kalarak koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına biraz olsun moral verebilmek için, müzeleri onlara 15 gün ücretsiz yapma kararı aldıklarına dikkati çeken Balcı, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımıza hem kısa bir mola hem de biraz moral olur diye düşündük. Aylardır verdikleri emeklerinin karşılığını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz ama küçük de olsa yüzlerini güldürebiliriz belki. Tüm sağlık çalışanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etmeye, keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum."

Balcı, hijyen tedbirlerinin müzelerinde de uygulanmaya devam edeceğini söyledi.