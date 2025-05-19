"Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

Festivalde En İyi Film ödülü Ahmet Toğaç’ın Aç Açına, En İyi Belgesel ödülü Abdullah Harun İlhan’ın ‘Free Words: A Poet From Gaza’ filmlerine layık görüldü. Aile temalı filme verilen 'Düzce Valiliği Özel Ödülü’nü ise Merve Kuş Mataracı’nın 'Emma' filmi aldı.

Dört kategoride 21 filmin yarıştığı festivalin ödül töreni Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Vali Aslan: Büyük buluşmalarla sinemanın perdesini araladık

Festival Onur Kurulu Başkanı, Düzce Valisi Selçuk Aslan törende yaptığı konuşmada, dört gün süren festival boyunca tarihin köklerinin sinemanın evrensel diliyle birleştiğinde çok güçlü bir şekilde ortaya çıktığına tanıklık ettiklerini vurgulayarak, “Bu gün son gün, ancak görüyorum ki dopdolu geçen programlarla tüm paydaşlarımızla bu işbirliğinin temelini büyük bir özveri, emek ve titizlikle atmışız.” dedi.

Düzce’nin Türkiye’nin en genç ili olduğunu hatırlatan Vali Aslan, “Festivalimiz bize bu toprakların köklü bir geçmişe sahip olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Tüm yerel dinamiklerimizle birlikte şehrimizin kalbine sinemayı yerleştirmek istiyoruz diyerek yola çıkmıştık. İlk günden beri bu sürece yakından şahitlik etti. Düzce ve sinema birbirine çok yakıştı. Çok değerli sinemacıları şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Festivalin ilkinin başarıyla tamamlandığını söyleyen Aslan, “Arka plandaki titiz ve incelikli çalışmalar bu organizasyonun bir gelenek haline gelebileceğini bize gösterdi. Sinemaya ve tarihe doyacağımız keyifli bir süreç geçirdik. Büyük buluşmalarda sinemanın perdesini araladık. Kurumlarımızla sinemayı kucakladık, sinema şehri olma yolunda inanıyorum ki büyük bir adım attık” ifadelerini kullandı.

Aslan, konuşmasında festivalde gerçekleşen sunumların bir kitap haline geleceğini de duyurarak, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere festival destek veren bütün kurumlara, katılım gösteren sinemacılara, etkinliklerde yer alan sektör profesyonellerine, festival ekibine ve festivali ilgiyle takip eden Düzcelilere teşekkür etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, sinemanın bir sanat olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sosyal öğrenme aracı olduğuna dikkat çekti. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Düzce Ticaret Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da festivali hayata geçiren Düzce Valisi Aslan’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ediz Hun'a yaşam boyu onur ödülü

Türk sinemasının duayen ismi Ediz Hun Düzcelilerle buluştu. Usta sanatçı söyleşide, oyunculuk dünyasına adım atma hikayesini anlattı. Oyunculuk kariyerine başladığı sırada henüz üniversite eğitimi almamış olduğunu vurgulayan Hun, “Sinema çok önemli bir üniversitedir, disiplini öğrenirsiniz. Hayat da bir disiplindir. Sinema bana sabrı, zamanında bir yere varmayı, saygıyı, sevgiyi öğretti. Başarılı olmak istiyorsanız, işinizi iyi yapacaksınız. İşinizi iyi yaparsanız herkes sizİ sever. Sinema benim üniversitem oldu” dedi. Ediz Hun, kariyeri boyunca mesleğini her zaman büyük bir özenle yaptığını vurgulayarak salonda kendisini dinleyen gençlere “Her zaman işinizi iyi yapın, ciddi olun, çok çalışın, bu ülkeye faydalı olun.” tavsiyesinde bulundu.

Konuşmasının sonunda Ediz Hun’a Düzce Valisi Aslan tarafından “Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü’ takdim edildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nin ödülleri de gecenin sonunda 4 kategoride ödüller sahibini buldu.

Festivalde, "kurmaca" kategorisinde Ahmet Toğaç'ın "Aç Açına" filmi birinci, İranlı yönetmen Gita Feizi'nin "The Plain Sings" filmi ikinci, Mert Eşberk'in "Toprağın İzi" filmi üçüncü oldu.

"Belgesel" kategoride ise Abdullah Harun İlhan "Free Words: A Poet From Gaza" filmiyle birinciliğe, Fatih Diren "Baletler Köyü" filmiyle ikinciliğe, Yalçın Çiftçi "Beyaz Dağın Çocukları" filmiyle üçüncülüğe layık görüldü.

İlk ikinin ödül aldığı "Yapım destek" kategorisinde de Selin Aktaş'ın "Anne babam bana kızacak mı" filmi birincilik, Duhan Kavaklıoğlu'nun "89.10" filmi ikincilik elde etti.

"Aile" temasına yönelik Valilik Özel Ödülü ise yönetmen Merve Kuş Mataracı’nın ‘Emma’ belgeseline verildi. Ödülünü bütün hakları elinen alınan Filistinli ailelere armağan eden yönetmene ödülünü Vali Aslan takdim etti.