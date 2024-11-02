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Kültür-Sanat
AA 02.11.2024 10:40

"Dünya Neolitik Kongresi" Şanlıurfa'da yapılacak

"Dünya Neolitik Kongresi" 4-8 Kasım'da Şanlıurfa'da yapılacak. Kongreye, 64'ü aşkın ülke ve 487 kurumdan bine yakın akademisyen katılacak.

"Dünya Neolitik Kongresi" Şanlıurfa'da yapılacak
[Fotograf: AA]

İstanbul Üniversitesi ile Harran Üniversitesince düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteklediği "Dünya Neolitik Kongresi"nin Şanlıurfa'da yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında neolitik kültürleri anlamaya yönelik yeni bakış açılarının geliştirileceği uluslararası kongrenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 4-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kongre, dünyanın en eski neolitik bölgeleri arasında bulunan Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli alanlara ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da yapılacak.

Dünya çapında neolitik kültürleri anlamaya yönelik yeni bakış açılarının geliştirilmesi amaçlanan kongrede, neolitik döneme ilişkin geleneksel teorileri, yerleşik yaşam biçimleri, sosyal hiyerarşi ve kimlikler, inançlar ve çevresel faktörlerin yanı sıra biyoarkeoloji, tarihleme yöntemleri, fiziksel antropoloji ve jeoarkeoloji gibi çalışmalar da ele alınacak.

Kongreye, 64'ü aşkın ülke ve 487 kurumdan bine yakın akademisyen katılacak.

Şanlıurfa arkeolojik kazılarında görev yapmış Klaus Schmidt, Harald Hauptmann ve Bruce Howe gibi önemli isimler için anma konuşmaları da yapılacağı kongrede, ayrıca katılımcılar Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Çakmaktepe ve Sefertepe gibi Şanlıurfa'daki neolitik yerleşim yerlerini ziyaret etme şansına da sahip olacak.

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