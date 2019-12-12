Konya'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen 13'üncü Uluslararası Dünya İnançları Fotoğraf Yarışması'nda "Vefa Vakti" ve "Dünya İnançları" kategorilerinde 20 ülkeden 418 fotoğrafçının 1533 fotoğrafı değerlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ödül töreninde, "Vefa Vakti" kategorisinde International Federation of Photographic Art (FIAP) Altın Madalya Ödülü'nün kazananı Oğuz İpçi ve Sille Sanat Sarayı Altın Madalya Ödülü'nün sahibi Arif Miletli oldu.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya İnançları" kategorisinde FIAP Altın Madalya Ödülü'nü Myanmar'dan Kyaw Kyaw Winn elde ederken, Sille Sanat Sarayı Altın Madalya Ödülü'nü ise Ukrayna'dan Volkov Sergey aldı.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar ve Konya Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yaşar Sarıcan tarafından verildi.

Kaynak: AA