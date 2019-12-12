Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri töreni İstanbul’da yapıldı. Cemiyetin Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 43 yıldır verilen ödüller 9 dalda sahiplerini buldu.

Televizyon ve radyo yayıncılığının okulu, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi TRT, 3 ödüle değer görüldü.

TRT "Televizyon" dalında iki ödül birden aldı.

TRT Belgesel ve TRT Avaz'da yayınlanan "Umudun Toprağı" belgeseli ile Neslihan Semerci ve ekip arkadaşları ödül aldı.

TRT'nin başarılı belgeselleri

Yönetmen Neslihan Semerci, çok mutlu olduğu söyledi:

"Umudun Toprağı" belgeseli ile bugün Sedat Semavi Ödülleri'ni aldık. Türk basınının en saygın ödüllerinden biri. "

Nihal Ağırbaş da, TRT 2'de yayınlanan "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" adlı belgesel ile "Televizyon" dalında övgüye değer görüldü.

Yönetmen Nihal Ağırbaş ise, şöyle konuştu.

"Bir asır önce topraklarımızdan kaçırılan Troya Hazineleri'nin kaçırılma hikayelerini anlatıyoruz. Troya Hazineleri'nin olması gereken yer Almanya, Rusya değil, Tükiye Çanakkale Troya Müzesi'dir. Biz buna dikkat çekmek için bu belgeseli yaptık."

Radyo ödülü de TRT'nin

Yaşar Özürküt, "Radyo" dalında, TRT Türkü'de yayınlanan "Öyküleriyle Türküler" adlı programı ile ödüle hak kazandı.

Spor dalında ise, Dünya Tekvando ve G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonu İrem Yaman ödül aldı.

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 2'nci olan Sümeyye Boyacı da övgüye değer görüldü.

Kaynak: TRT Haber