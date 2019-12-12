Edirne'deki Enez Ayasofyası olarak da bilinen tarihi Fatih Camii'nin restorasyonunda sona gelindi.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, Osmanlı Devleti döneminde Fatih Sultan Mehmet'in deniz ticaretinin iyi yapıldığı liman kenti Enez'i fethinin ardından kale içerisindeki "Enez Ayasofyası"nın cami olarak hizmet vermeye başladığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Güneren "Burada o dönemde bir vakfiye oluşturulmuş. Bu camimizde uzun yıllar ibadet yapılıyor. 1965 yılında Enez'de meydana gelen bir depremde caminin kubbesi tamamen çöküyor ve günden güne harabe bir duruma geliyor" dedi.

55 yıldır kapalı bir alan

Caminin restorasyonunun normal takvime göre 4 Temmuz 2020'ye kadar süresi oluğunu anlatan Osman Güneren, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yılın nisan ve mayıs ayları ramazan ayına denk geliyor. Fatih Camii'ni 2020'nin ramazan ayında ibadete açacağız. Çevre düzenlemesi ile ilgili işler de mevsimin biraz daha uygun hale gelmesiyle haziran, temmuz aylarında gerçekleştirilir. 1965 yılından bu yana yaklaşık 55 yıldır kapalı olan bir mekanı vakfiyesine uygun şekilde hem ibadete hem de ziyarete açmış olmayı ümit ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Enez Fatih Camii

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası camiye dönüştürüldü.

Sonrasında yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı, dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi.

Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965'teki depremde yıkıldı. Enez Fatih Camii, restorasyonun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak.

Kaynak: AA