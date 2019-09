Kahramanmaraş'taki Domuztepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin tarafından 2013'te Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü koordinesinde başlatıldı. 2015'ten bu yana da Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülüyor.

Çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katılıyor.

Höyükte, 1996 yılında İngiliz-Amerikan ortak projesi olarak başlanan, 2013'ten itibaren ise Türk bilim insanlarınca devam ettirilen çalışmalarda, her geçen gün yeni bulgulara ulaşılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Okçu kenti Kahramanmaraş

Doç. Dr. Halil Tekin, dondurma kenti Kahramanmaraş'ın, aynı zamanda bir "okçu kenti" olduğunun saptandığını söyledi.

Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait Asur yazılı belgelerinde, bölgede Gurgum Krallığı'nın hakimiyetinin yer aldığını hatırlatan Tekin, Asur kralı 2. Sargon ya da Şarrukin zamanında, Kahramanmaraş'a "Markasi" şeklinde bir tanımlama yapıldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Çok sayıda ok ucu bulduk"

9 bin yıllık seviyeye ulaştıkları Domuztepe'den oldukça geç bir zaman dilimine tarihlendirilen "Markasi" tanımlamasının önemine dikkat çeken Tekin, şunları anlattı:

"Markasi, dil bilimcilere göre 'ok atılan alan', 'okun oğlu' anlamına geliyor. Bu da gösteriyor ki burası ok ve okçuluk için çok önemli bir merkez. O yüzden Asur kralı da bizzat buraya bu ismi vermiş. Biz Domuztepe Höyüğü'nde, bazı boyalı çanak çömlek parçalarının üzerinde ok atan kişiler gördük. Burada ok ve okçuluk eski bir gelenek, eski bir uğraşı alanı olarak karşımıza çıkıyor."

[Fotoğraf: AA]

Markasi'de okçuluğun bir simge olduğunu düşündüklerini vurgulayan Tekin, "Burada bulduğumuz bütün topraklar eleniyor ve yıkanıyor. İçinde çok sayıda ok ucu da bulduk. Okçuluğun, sporun yanında aynı zamanda yaşam modeline uygun olarak avcılıkta da yaygın olduğunu gösteriyor" dedi.

Okçuluk festivali düzenliyorlar

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da ilçelerinde devam eden kazı çalışmalarını çok önemsediklerini söyledi.

İlçede Uluslararası Okçuluk Festivali düzenlediklerinden bahseden Okumuş, bu anlamda kazılarda, testilerin dışında çıkan okçulukla ilgili resimlerin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kahramanmaraş İl Kültür Müdürü Seydihan Küçükdağlı ise, kentte devam eden bilimsel, kurtarma ve araştırma kazılarının, Kahramanmaraş'ın tarihine ve kültürüne ışık tutmaya devam ettiğini anlattı.

Küçükdağlı; kazı başkanları, akademisyenler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde devam eden çalışmalarda bugüne kadar çok değerli bulguların ortaya çıktığını, bunların müzede sergilendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA