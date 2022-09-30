Devlet Tiyatroları birden çok ilde ve farklı salonlarda, birbirinden renkli oyunlarla izleyiciyle buluşacak.

Ekim ayında 82 oyunla perdelerini açacak Devlet Tiyatroları’nda 6'sı yerli 16'sı yabancı olmak üzere, 22 oyunun da prömiyeri yapılacak.

Türkiye’nin birçok ilinde perdelerini açacak Devlet Tiyatroları, İstanbul’da 7 farklı mekanda tiyatroseverleri bekliyor. Ekim ayı boyunca İstanbul’da sahne alacak oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Tek Başıma, Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Tamamen Doluyuz, Kontrabas, Yedi Kadın, 80 Günde Devr-i Alem, Don Kişot’un Yeni Maceraları, Josef Bieder’in Yıldızlarının Parladığı An (Aksesuvarcı), Hırçın Kız, Bir Picasso, Bir Nefes Dede Korkut, Her Şey Yolundaymış Gibi, Karmakarışık, Maçın Adamı.

1 Ekim itibariyle sahnelenecek bu oyunlar, 30 Ekim’e kadar, Süreyya Operası Sahnesi, AKM, Mecidiyeköy Devlet Tiyatrosu, Üsküdar Devlet Tiyatrosu, Garibaldi Salonu, Zeytinburnu Sahnesi ve Kozyatağı Sahnesi’nde izlenebilecek.

Ankara’da 1 Ekim itibariyle sahne alacak oyunlarsa şöyle;

Altın Kız, Aşık Veysel, İzafiyet, Sefiller, Godot’yu Beklerken, Gölge Ustası, Meraklısı için Öyle Bir Hikaye, Periferi, Binbir Gece Masalları, Hayal Dükkanı, Yaş Günü Partisi, Alyoşa, Pinokyo, Seneye Bugün, Dr. Jekyll İle Bay Hyde, Holden’in Külkedileri, Can Ateşinde Kanatlar, Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar, Kanlı Nigar, Yunus Diye, Sersemler Evi.

Bu oyunlar 1-23 Ekim tarihleri arasında, CSO Oda, Roma Hamamı, Cüneyt Gökçer Sahnesi, Şinasi Sahnesi, Küçük Tiyatro, Akün Sahnesi, Altındağ Tiyatrosu, İrfan Şahinbaş Sahnesi, Stüdyo Sahne, Oda Tiyatrosu ve Pursaklar DT Sahnesi’nde izlenebilecek.

Diğer illerde sahnelenecek oyunlar ve oyunlara ilişkin detaylı bilgiler, Devlet Tiyatroları’nın web sitesinde yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Devlet Tiyatroları yeni sezonunu ‘Kültür Yolu Festivalleri’ ile taçlandırıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Kültür Yolu Festivalleri’ İstanbul ve Ankara’da yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

7’den 70’e herkesi bir araya getirerek kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlayan festivaller, Devlet Tiyatroları’nın perdelerini açtığı gün başlıyor.

Yeni sezonunu kültür ve sanat festivalleriyle taçlandıran Devlet Tiyatroları, 1-23 Ekim tarihlerinde birbirinden güzel oyunlarla sanatseverlerin ruhunu besleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paylaştığı, sanatseverlerin merakla beklediği festival programının detayları şu şekilde:

Ankara Devlet Tiyatrosu: 1, 2, 4, 5, 6 Ekim, ‘İzafiyet’ (Prömiyer), Küçük Tiyatro

1 Ekim, ‘Aşık Veysel’, Roma Hamamı,

14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 Ekim,‘Holden’in Külkedileri’(Prömiyer) Oda Tiyatrosu

22 Ekim, ‘Ankara Manzarası’, Kale Kapısı

1, 2 Ekim, ‘Altın Kız’, CSO ADA Kamyon Tiyatrosu

8, 9, 15, 16 Ekim, ‘Hayal Dükkanı’, CSO ADA Kamyon Tiyatrosu

22, 23 Ekim, ‘Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar’, CSO ADA Kamyon Tiyatrosu

İstanbul Devlet Tiyatrosu: 7, 8, 9 Ekim ‘Alyoşa’, Küçük Tiyatro

10, 11, 12 Ekim ‘Seneye Bugün’, Küçük Tiyatro

Trabzon Devlet Tiyatrosu: 15, 16, 17 Ekim ‘Kanlı Nigâr’, Küçük Tiyatro

Erzurum Devlet Tiyatrosu: 21, 22, 23 Ekim ‘Sersemler Evi’, Küçük Tiyatro

Antalya Devlet Tiyatrosu: 1, 2 Ekim, ‘Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi’, Oda Tiyatrosu.

[Fotoğraf: AA]

Başkent Kültür Yolu Festivali ile 1-23 Ekim tarihleri arasında eş zamanlı olarak başlayacak olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde ise 46 ayrı mekanda, 85 salon ve 5 açık hava sahnesinde 6 binden fazla sanatçı, binden fazla etkinlikte sanatseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Devlet Tiyatroları’nın sahneleyeceği etkinlikler ise şöyle sıralanıyor:

İstanbul Devlet Tiyatrosu: 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,16 Ekim, ‘Kontrabas’, Garibaldi Salon 2

20, 21, 22, 23 Ekim ‘Maçın Adamı’, Garibaldi Salon 2

3 Ekim, ‘80 Günde Devr-i Alem’, AKM

10 Ekim, ‘Hırçın Kız’, AKM

18 Ekim, ‘Karmakarışık’, AKM