Cumartesi akşamları 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitledi. İzleyenleri sadece senaryosuyla değil müzikleriyle de etkiledi. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın seti, halk ozanı Neşet Ertaş'ın ailesi tarafından ziyaret edildi.

Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, “Babamızın türkülerini duymak her yerde güzel bir his. Gönül Dağı gibi candan içten gerçek bir dizide olması değer verilmesi daha da güzel. Güzel buluyoruz mutlu oluyoruz" dedi.

Kültürel değerlerin ince ince işlendiği dizide sık sık Neşet Ertaş türkülerine yer veriliyor. Gönül Dağı yağmur yağmur boran olunca diye başlıyor büyük halk ozanı türküsüne. Yıllar sonra Neşet Ertaş’ın o türküsü TRT 1 dizisinin adı oldu.

Gönül Dağı hem türkü olarak hem dizi olarak milyonların kalbinde taht kuruyor. Duygusal sahnelerde kullanılan türküler izleyenlerin kalbini ısıtıyor.

"Bizler de son derece duygulanıyoruz"

Neşet Ertaş’ın kızı Döne Ertaş, “Bizler de milyonlar gibi son derece duygulanıyoruz. Kah ağlıyoruz onlarla birlikte kah gülüyoruz. Çok içine alan çok güzel bir dizi. Mutlu oluyoruz tabii ki izlemekten" diye konuştu.

Dizi oyuncuları büyük ustanın ailesinin ziyaretinden gurur duyduklarını ifade etti.

"Şeref verdiler, onur verdiler"

Oyuncu Berk Atan, "Çok mutlu olduk. Gurur duyduk. Şeref verdiler, onur verdiler hakikaten de. Hepsi de çok tatlı insanlar. Çok naif çok kibar insanlar. Yani hani heyecanlandım da dün öğrendim geleceklerini. Valla bugün bütün herkese tanıdıklarıma falan şey yazıyorum Neşet babanın akrabaları gelecek Neşet babanın ailesi gelecek" dedi.

Oyuncu Eser Eyüboğlu, "Çok mutluyuz tabii ki çok güzel çok tatlı insanlar. Gurur duyduk sağ olsunlar ayaklarına sağlık. Mutlu ettiler bizi" ifadelerine yer verdi.

Neşet Ertaş'ın ailesi ve dizi oyuncuları birlikte fotoğraf çektirerek bu ziyareti ölümsüzleştirdi.