Ali Can Gebeş'in yönettiği, Cemal Hünal ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı "Alaboraşk" izleyiciyle buluşacak.

Erkan Can, İlhan Şeşen, Tuna Orhan ve Rüçhan Çalışkur'un da rol aldığı film, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali ile nişanlısı Esma'nın evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir seçimi konu alıyor.

"Yanlış Anlama 2"

Cemal Hünal, Yılmaz Gruda, Fatih Özkan, Islam Mehreliyev ve Elcan Rasulov'un rol aldığı "Yanlış Anlama 2", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği film, yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefin, Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan yanlış anlamalarla bezeli hikayesini anlatıyor.

"Zuhal"

Nazlı Elif Durlu'nun yönettiği "Zuhal", başarılı bir kadın avukatın, apartmanda duyduğu kedi sesinin kaynağını ararken iletişimde olmadığı komşularıyla konuşmak zorunda kalmasıyla gelişen olayları işliyor.

Filmde başrolleri Nihal Yalçın, Sadi Celil Cengiz, Çağdaş Ekin Şişman, Sena Başdoğan ve Sencar Sağdıç paylaştı.

"Paralı Asker: Musul"

Serdar Aslan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Paralı Asker: Musul", aksiyon meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi hedefliyor.

Yapımın başrollerinde Mehmet Volkan, Ferit Aslan, Oktay Emre ve Sedat Arde rol aldı.

"Mekan"

Enes Hakan Tokyay'ın dram türündeki filmi "Mekan", restore edilerek yeniden açılan Aura isimli bir mekana adımını atan insanların hikayeleri arasında geziniyor.

Haftanın yerli korku ve gerilim filmleri

Gerilim filmi "Ses: Sonu Olmayan Gece"nin yönetmenliğini Yusuf Özgü üstlendi.

Filmin başrollerinde İbrahim Kendirci, Seda Alpat, Hasan Yavuz, Doğan Siler ve Rumeysa Hamurcu oynadı.

Mert Uzunmehmet ve Doğukan Mısır'ın korku filmi "Yudi: Yedikonuk Cinleri", paranormal bir hikayeyi anlatıyor.

Yönetmen Parker Finn'in 2020 yapımı kısa filminden uyarlanan "Gülümse", gerilimseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. ABD yapımı film, bir hastasıyla yaşadığı tuhaf bir karşılaşmadan sonra dehşet verici ve açıklanamayan olaylar yaşamaya başlayan klinik psikiyatrın ürpertici hikayesini konu alıyor.

"Vesper"

Raffiella Chapman, Eddie Marsan ve Rosy McEwen'ın başrollerini paylaştığı macera ve bilim kurgu filmi "Vesper", Kristina Buozyte ve Bruno Samper yönetmenliğinde sinema perdesine taşındı.

Dünya'nın ekosisteminin çöküşünden sonra distopik bir gelecekte geçen film, çökmüş dünyanın çürüyen kalıntılarında yaşamını sürdürmek için hayatta kalma becerilerini kullanan 13 yaşındaki bir kız olan Vesper'ı ve hasta babası Darius'un yaşamını ele alıyor.

"Yalnız Bir Evin Kahkahası"

Maya Forbes ve Wallace Wolodarsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Yalnız Bir Evin Kahkahası", kendi küçük sırlarını çok seven New England'lı sarkastik emlakçı Hildy Good'un lise aşkıyla yeniden karşılaşması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Dram ve komedi kırışımı filmin başrollerinde Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin, Rob Delaney ve David Rasche oynadı.

"Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda"

Çağrı Cem Bayraklı'nın yönetmenliğini yaptığı animasyon film "Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda", spor kariyerinde önüne çıkan talihsizlik ve engellere rağmen potansiyeline ulaşmayı kovalayan Ali'nin hikayesini konu ediyor.