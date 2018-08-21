Devlet Tiyatroları'ndan kadın yazarlara destek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Tiyatroları'nın (DT) geçen sezonuyla ilgili değerlendirmede bulundu ve yeni repertuvarın detaylarını anlattı.

Her sezon yaklaşık 100 oyunun sahnelendiğini ve geçmiş sezondan devam eden de 50 oyunun bulunduğunu dile getiren Kurt, "Geçen yıl yaklaşık 150 oyunla sezonu tamamladık. Çok önemli projelere de imza attık. Normalde bir sezona baktığımız zaman 1 milyon 600 binin üzerinde seyirciye ulaştık. Yüzde 88 doluluk oranlarını yakaladık" ifadelerini kullandı.

Kurt, DT tarafından düzenlenen 6 uluslararası festivale 44 yabancı ülkenin, 60'ın üzerinde yerli tiyatronun katıldığını ve yüzde 93 doluluk oranlarına ulaşıldığını aktardı.

DT'nin sadece yerleşik sahneler değil turne bölgelerinde de faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Kurt, "İlk defa geçen yıl şubat ayında 81 ilin tamamını dolaşmış olduk. Devlet Tiyatrosu tarihinde 81 şehre ilk defa ulaştık. Bu, önümüzdeki sezonun da hedefleri arasında. Çok verimli bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

12 kadın yazarın eseri 12 bölgede sahnelenecek

Devlet Tiyatroları'nda yeni sezonda yürütülecek çalışmalar ve sahnelenecek eserler hakkında bilgi veren Kurt, "Bu sezon çok farklı konseptte bir repertuvar oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda Türk kadın yazarlarımızın Devlet Tiyatroları'nda ilk kez oynanacak eserlerini kadın yönetmenlerimiz sahneye taşıyacak. Bu eserler DT'de ilk kez sahnelenecek" dedi.

"Bu çalışmayı şöyle planladık, 12 yerleşik bölgemizde ilk defa oynanacak 12 kadın yazarın eseri olacak" diyen Kurt, söz konusu çalışmanın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Mart'ta ana hatları açıklanan Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde kadınların eğitimlerine katkı sağlamak amacını da içerdiğini dile getirdi.

Kadın yazarların sahnelecek eserlerine ilişkin detayları da aktaran Kurt, "Antalya Devlet Tiyatrosu'nda Elif Solak'ın yazdığı Zümrüdü Anka oyunumuz, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda 2. El Cinayet, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Güle Ağıt, Konya Devlet Tiyatrosu'nda Gün Anneme Gebe, Nefes, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Bir Peri Masalı gibi oyunlar ilk defa Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek kadın yazarların eserleri" diye konuştu.

"Aynı zamanda teşvik edeceğiz"

Kurt, aynı zamanda yerli yazarları teşvik etmek amacıyla ilk kez geçen yıl bir uygulama başlattıklarını belirtti.

"Devlet Tiyatrosu'nda ilk defa oyunu oynanan yazarlarımızı aynı zamanda teşvik edeceğiz. Bir teşvik sistemimiz var. Kadın yazarlarımız da eserleri ilk defa oynayacağı için bu teşvikten faydalanacaklar. Bu anlamda Devlet Tiyatroları'nın repertuvarını da ilk defa oyunu sahnelecek yazarlarla zenginleştireceğiz. Bu yerli eser üretimini artırmak, daha fazla yerli eser kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir uygulama. Teşviğin ilkini geçen sene yaptık, bu sene de eseri hiç oynanmamış kadın yazarlarımızın eserlerini sahneleyelim diye bir proje ürettik. Şimdi de sezon başında bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu yazarlarımızın eserleri çalışılmaya başlandı."

Kurt, teşviğin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayında ödenmesinin planlandığını aktardı.

Hedef yüzde 70'i yerli repertuvar

DT Genel Müdürü Kurt, mülteciler ve göçe yönelik farkındalığı artırmak amacıyla yeni repertuvarda "göç ve mülteci" temalı oyunların da tercih edildiğini belirterek, bunlar arasında Nereye, Kosovalı Pergünt gibi oyunların yer aldığını vurguladı.

Mustafa Kurt, "Devlet Tiyatrosu'nun en büyük amaçlarından bir tanesi kendi yerli yazarını geliştirmek, yetiştirmek ve dünyaya tanıtmak. Onun için bu seneki hedefimiz, Devlet Tiyatroları'nın sahneleyeceği oyunların yüzde 70'inin yerli yazarlarımızdan olması. Şu ana kadar yapılan ilk tur planlamada, 34 oyun var listelere asılan, bunun 26'sı yerli oyun" dedi.

Bu nedenle yerli yazarlara çok önem verdiklerinin altını çizen Kurt, "Öz kültürümüzü anlatan, milli, yerli eserlerimizi aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında sahnelemek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Sahnelenecek yerli eserler hakkında bilgi veren Kurt, Güngör Dilmen'in Ben Anadolu, Turgay Nar'ın Divane Ağaç, Haldun Dormen'in Kantocu, Tarık Buğra'nın Akümülatörlü Radyo, Yahya Kemal'i konu alan Sönmez Atasoy'un yazdığı Kendi Gökkubbemiz eserleri ile Yarınlara Geç Kalmadan, Hırçın Kız, Sevda Dolu Bir Yaz, Kaşıkçılar, Misafir, Kapılar, Üçkağıtçı, Kadın Sığınağı, Mem-u Zin ile Ay Işığı Sirki, İki Köyün Masalı gibi çocuk oyunlarının bulunduğunu söyledi.

Kurt, aynı zamanda ilk defa oynanacak "Tahtsız Kraliçe"nin de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek eserler arasında yer aldığını ifade etti.

"Suç ve Ceza" sahnede

DT'nin yerli eserlerin yanı sıra her yıl olduğu gibi büyük dünya klasiklerini de sahneleyeceğini ifade eden Kurt, 2019'un Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olduğuna işaret ederek, bu kapsamda Dostoyevski'nin ölümsüz eseri "Suç ve Ceza"yı sanatseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Genel Müdür Mustafa Kurt, diğer klasikler arasında Shakespeare'in "Kış Masalı", "Hırçın Kız", Moliere'in "Cimri" gibi oyunlarının da bulunduğunu anlattı.

"Repertuvarımızda hem klasik eserler hem yeni yazarlar hem de eskiden oynamış ama güncelliğini koruyan eserler ile yazarlarımızın daha önce sahneye hiç taşınmamış eserleri var. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili çalışmalarımız bulunuyor."

Balkanlarda yeni projeler yapılacak

Uluslararası festivallerin devam edeceğini, aynı zamanda 20'nci yılına girecek Trabzon Devlet Tiyatrosu ile 10'uncu yılını kutlayacak Antalya Devlet Tiyatrosu'nda özel projeler üretmek istediklerini belirten Kurt, Balkanlara dönük çalışmaların da bulunduğunu söyledi.

"Üsküp, Kosova, Bosna Hersek Türk tiyatrolarıyla ilişkilerimizi daha sıcak tutmak istiyoruz. Bursa'daki Uluslararası Balkan Festivalini geliştirmek, bir ayağını da Edirne'ye taşımak istiyoruz."

"Seyirci sayımızı en az 2 milyona çıkartmak istiyoruz"

DT Genel Müdürü Kurt, tüm bu oyunların ilk tur için geçerli olduğunu, sezon sonuna doğru yaklaşık 100 oyunun sahnelenmiş olacağını anlattı:

"Devlet Tiyatroları olarak önümüzdeki sezon, kurum içindeki verimliliğini artırmak, tekniğin, memurun, sanatçının verimliliğini artırmak, neredeyse yüzde 100 kapasiteyle çalışmak üzere bir program yaptık. Seyirci sayımızı sezon sonu itibarıyla en az 2 milyona çıkartmak istiyoruz. 'Duran, bekleyen tiyatro' olmaktan çok 24 saat hareket eden bir tiyatro arzuluyoruz. Bir tarafta provalar yapılırken, diğer tarafta turnelerin olduğu, oyunların sahnelendiği, hiç durmayan bir tiyatroyu hayal ediyoruz. Öyle de olsun istiyoruz. Kaliteden ödün vermeden, nitelikli eserleri seyircimizle buluşturmak istiyoruz. 2018-2019 sezonundaki bütün çabamız bu yönde."

Kaynak: AA