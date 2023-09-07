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Kültür-Sanat
AA 07.09.2023 11:16

Depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi restore ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore ediliyor.

Depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi restore ediliyor
[Fotograf: AA]

Kentin simge yapılarından olan Gaziantep Kalesi'nin burç ve iç kısımları, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle hasar aldı.

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü'nce restorasyon ihalesi yapılmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, yıkım sonucu kale eteklerine dağılan taşları kaldırıyor.

Aralarında yazıt ve kitabelerin bulunduğu taşlar, ekipler tarafından tasnif edilerek tekrar kullanılmak üzere Zeugma Mozaik Müzesi deposunda koruma altına alınıyor.

Depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi restore ediliyor

"Kültür varlıklarımızın tasnifini yaptık"

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, depremlerden sonra kentte ilk incelenen yapının Gaziantep Kalesi olduğunu söyledi. Çomak, depremlerden sonra kale etrafında tedbir aldıklarını anlattı:

"Bakanlığımızın talimatlarıyla özellikle Gaziantep Kalesi'ndeki burçlar ve diğer yapılarda depremden zarar gören taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki özellikle yazıtların ve kitabelerin bulunduğu alanda kültür varlıklarımızın tasnifini yaptık. Bakanlığımızca bir bilim kurulu heyeti oluşturuldu. Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibiyle beraber burada belgeleme çalışmaları yaptık. Bunları da Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki depolara tedbirleri alarak koyduk. Hepsini raporladık ve Bakanlığımıza bildirdik. Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü ihale süreci yaptı ve restorasyon süreci devam ediyor."

Depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi restore ediliyor

"İnşallah kaleyi eski haline dönüştüreceğiz"

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Kemal Yenmez de ihale sürecinin hızla yapıldığını ve çalışmaların başladığını belirtti.

Yenmez, güçlendirme ve projelendirme çalışmalarının da yürütüldüğü bilgisini paylaştı:

"Etekteki sur taşlarının hepsini toplamaya başladık. Süreci yaparken de kurula güçlendirme projeleri sunulacak. Kaleyi eski haline getirmek için hızla çalışacağız. Süreç olarak 2024 kasım ayının ilk haftasına kadar süre verdik. Kalenin üst kısmındaki sur kısımlarını elden geçirerek inşallah kaleyi eski haline dönüştüreceğiz. Bu harabe görüntüyü Gaziantep'ten kaldıracağız. Hızlı bir şekilde bunları yaparak turistleri kaleye çıkaracağız. Aşağı kısımlarda ise turistleri engellemeyecek şekilde tamamını elden geçireceğiz. Biz süre olarak daha öncesini hedefliyoruz."

Depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi restore ediliyor

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Gaziantep Kültür ve Turizm Bakanlığı
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