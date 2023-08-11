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Kültür-Sanat
AA 11.08.2023 06:29

Depremde hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nde güçlendirme çalışmaları yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nde güçlendirme çalışmaları başladı.

Depremde hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nde güçlendirme çalışmaları yapılıyor

Depremlerde de ağır hasar gören kilisede bir inşaat firması tarafından yürütülen güçlendirme çalışmaları kapsamında çan kuleleri tedbir amaçlı yerinden söküldü.

Depremde hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nde güçlendirme çalışmaları yapılıyor

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, çan kulelerinin ana gövdeden ayrılmış bir pozisyonda tehlike arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kilise maalesef deprem de çok ciddi hasar gördü. Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ve izni ile şu anda kilisemizde güçlendirme yapıyoruz. Güçlendirme işlemlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon konusundaki proje onaylarını aldıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlayacağız."

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Deprem Hatay
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