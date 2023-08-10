Bu hafta 3'ü yerli 11 film vizyona giriyor

ABD yapımı komedi ve dram filmi "Perili Köşk"te bir anne ile oğlunun, evlerini doğaüstü işgalcilerden kurtarmak için sözde ruhani uzmanlardan yardım istemesiyle gelişen olaylar aktarılıyor.

Justin Simien'ın yönettiği filmin oyuncuları arasında Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Rosario Dawson, Jared Leto ve Altın Küre ödüllü Danny DeVito yer aldı.

"Borcumuz Borç"

Abbas Karatekin'in yönettiği komedi türündeki "Borcumuz Borç" filminde başrolleri Can Şuoruç, Metin Keçeci ile Selahattin Taşdöğen paylaştı.

Film, üniversite mezunu Murat'ın işsizlik sıkıntısı yaşarken tefeciden borç almasını, borcunu ödemek için para bulma çabasını ve bu süreçte şansının yaver gitmemesini trajikomik bir dille beyaz perdeye yansıtıyor.

"Gölge Ajan: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma"

Rus yapımı "Gölge Ajan: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma", Gölge lakaplı bir ajanın devlet sırlarıyla birlikte kayıplara karışan eski bir Rus ajanının peşine düşmesiyle İstanbul'a kadar uzanan olayları ele alıyor.

Çekimleri Moskova ve İstanbul'da gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini Ilya Kulikov ve Anya Mirohina üstlenirken başrollerde Tatyana Babenkova, Iman Baysayeva ve Martin Cooke oynadı.

Jacques Tati'nin 3 filmi yeniden vizyonda

Ünlü Fransız yönetmen Jacques Tati'nin, Bay Hulot karakterinin maceralarını anlattığı klasikleşmiş 3 filmi, Başka Sinema dağıtımında yıllar sonra yeniden Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanıyor.

Tati'nin 1958'de yönettiği Fransız komedisi "Amcam" filmi, yönetmenin canlandırdığı Bay Hulot'nun, kız kardeşi ve yeğeninin teknolojik dünyasına adapte olamamasını komik bir dille anlatılıyor.

Ünlü yönetmenin 1967 yapımı "Oyun Vakti" filmi ise Hulot'nun her yanı modern araç gereçlerle dolu Paris'te iş için biriyle buluşmaya çalışırken kısa sürede kaybolmasını ve bu esnada Amerikalı turist Barbara ile yolunun kesişmesine odaklanıyor.

"Bay Hulot'nun Tatili" ise sevimli ve beceriksiz Hulot'nun deniz kenarındaki bir tesiste rahatlık ararken gittiği her yerde kargaşanın kendisini takip etmesini konu ediyor.

"Sessiz Kabus"

İtalyan yapımı korku filmi "Sessiz Kabus", Emma'nın ailesini kurtarmak ve hayatta kalabilmek için lanetlenmiş bir radyonun peşindeki sırrı çözmeye çalışmasını işliyor.

Alessandro Antonaci, Daniel Lascar ve Stefano Mandala'nın yazıp yönettiği filmde Lucia Caporaso, Chiara Casolari ve Micol Damilano başrolleri paylaştı.

"Ehl-i Cin: İntikam"

Batuhan Çelik'in yönettiği korku filmi "Ehl-i Cin: İntikam", tatil için çıktıkları yolda terk edilmiş bir köye yolu düşen bir grup arkadaşın hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Filmde Beyza Nur Önispir, Kerem Can Karaoğlu, Merve Erçel ve Kutay Koç rol aldı.

"Oda"

Bülent Orçin imzalı korku ve gerilim filmi "Oda" ise sevgilisi Deniz'in evinin bir odasında gizemli bir şeylerin olduğunu fark eden Oğuz'un bu konuyu araştırırken yaşadıklarını anlatıyor.

"Evde asla yalnız değilsin" mesajıyla vizyona hazırlanan filmde Ceren Gülşah Elmalı, Mustafa Zeren, Nesrin Tunç, Nazan Bayazıt, Fatoş Bayındır ve Aykut Yavuz oynadı.

"Bıcırıklar: Yeni Yuvamız" ve "Yumurtalar Firarda: Afrika Macerası"

Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Alman yapımı "Bıcırıklar: Yeni Yuvamız" ve Meksika yapımı "Yumurtalar Firarda: Afrika Macerası" da sinemaseverlerle buluşacak.