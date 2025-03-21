Depremde hasar gören 377 vakıf eserinin restorasyonu sürüyor

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıl 11 vakıf eserinin restorasyonunu tamamladığını ve halen 377 vakıf eserinin restorasyon çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Bakan Ersoy, depremden zarar gören camiler ile vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti.

Alaüddevle Camii'nin restorasyonu tamamlandı

Bakan Ersoy, Gaziantep’te bulunan Alaüddevle Camii'nin restorasyonunun tamamlanarak ibadete açıldığını ve bu durumun milletin birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını söyledi.

Ecdattan miras kalan vakıf kültürünü ve medeniyet değerlerini yaşatmak adına yapılan çalışmaların bir vefa borcu olduğunu dile getiren Ersoy, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.