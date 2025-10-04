CSO "200. Kuruluş Yılı Özel Konseri" ile yeni sezona "merhaba" dedi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda, 2025-2026 sezonunun ilk etkinliği olan "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. Kuruluş Yılı Özel Konseri"ni şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile bando şefi Albay Levent Türkel yönetimindeki Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığının sahnede olduğu konserde, başkemancı koltuğunda Melodi Kayış yer aldı.

Konserin "Tarihsel Kökler" başlıklı birinci bölümünde, 1826'da kurulan Muzıka-i Hümayun'un kuruluş dönemindeki ilk ve ikinci şefleri olan Giuseppe Donizetti'nin "Mahmudiye Marşı" ve "Mecidiye Marşları", Callisto Guatelli'nin "Osmanlı Sergi Marşı" seslendirildi.

Şef Deliorman, konserin birinci bölümünün ardından seyircileri selamlayarak, bugünün herkes için önemli bir gün olduğunu, dinleyicilerle bu anlamlı güne tanıklık etmekten gurur duyduklarını söyledi.

Deliorman, şöyle konuştu:

"200. yıl dünya üzerinde çok az sanat kurumuna nasip olur. Konserimize 1826 yılından başladık. Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı bizimleydi. Onlar da 200. yıllarını kutluyor. Konserimizin diğer bölümlerinde Cumhuriyet döneminden eserler seslendireceğiz. Cumhuriyetimiz bizim için çok kıymetli. Cumhuriyet dönemi orkestramız için çok kıymetli çünkü orkestranın Ankara'ya taşınması Cumhuriyet'in ilanıyla oldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türkiye'deki tüm sanat kurumlarının ana sanat kraliçesi, amiral gemisidir."

CSO'nun aynı zamanda "hatırlamak demek" olduğunu kaydeden Deliorman, bu hatıralar geçidinde çok sayıda sanatçıyı bugün konserde ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

"CSO, bir dünya orkestrası olma yolunda her gün katbekat ilerliyor. CSO, bu topraklarda sahip olduğumuz en değerli kültür hazinelerimizden biridir. Nice 200 yıllara" diyen Deliorman, dinleyicilere CSO'yu her sezon destekledikleri ve yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Dört bölümlü konser

Konserin "Cumhuriyet Dönemi" başlıklı ikinci bölümünde ilk ve ikinci kuşak bestecilerinden Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu", Ferit Tüzün'ün "Çayda Çıra" eserinin 3. bölümü, Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eserleri sunuldu.

Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi" eseri, soprano Görkem Ezgi Yıldırım tarafından seslendirildi.

Konserin "Harika Çocuk" başlıklı üçüncü bölümünde ise Ulvi Cemal Erkin'in Keman Konçertosu'nu 17 yaşındaki genç kemancı Deniz Yakın seslendirdi.

CSO'nun hayata veda eden sanatçılarının anısına yapılan son bölümünde Edward Elgar'ın Enigma Varyasyonları eserinin "Nimrod" bölümü ile Aleksandr Borodin'in "Poloveç Dansları" ve Carl Orff'un "Carmina Burana" eserinden "O Fortuna" bölümünün seslendirilmesiyle konser noktalandı.

Geçmişten günümüze CSO'nun tarihsel sürecini anlatan video ile bugüne kadar yapılan turneler ve sanatçıların fotoğrafları sahne üstüne kurulan ekrana yansıtıldı.

Konser sonunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, şeflere çiçek takdim etti.

Orkestra şefi Rengim Gökmen, konser sonrasında sahneye davet edilerek, kısa bir konuşma yaptı. Şef Gökmen, orkestra olmanın çok ötesinde bir kurum olan CSO'nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye emaneti olduğunu belirterek, 200. yılını kutladı.

Konser, TRT2'den canlı yayınlandı.