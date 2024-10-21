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Kültür-Sanat
AA 21.10.2024 11:55

'Çingene kızı'na yoğun ilgi

Başta "Çingene kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, yılın ilk 9 ayında 355 bin ziyaretçi çekti.

'Çingene kızı'na yoğun ilgi
[Fotograf: AA]

Başta "Çingene kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, yılın ilk 9 ayında 355 bin ziyaretçi çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında yer alıyor.

"Çingene kızı", "Mars heykeli", Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler ve Roma dönemine ait çeşmelerin sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Türkiye'de yükselişe geçen turizmden payını alan müze, yılın ilk 9 ayında 335 bin kişiyi ağırladı.

'Çingene kızı'na yoğun ilgi

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Zeugma'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli müzelerinden biri olduğunu belirtti.

Zeugma'da çok önemli eserlerin bulunduğunu dile getiren Çomak, "Başta Çingene kızı olmak üzere Roma ve Yunan mitolojilerine konu olmuş çok önemli mozaiklerin sergilendiği müze, ülkemizde de çok değer görüyor, ziyaretçilerimiz akın akın geliyor. Ülkemizde zaten turizm yükselişte, bu yükselişin Gaziantep'te etkilerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Çomak, ziyaretçi rekoruna doğru gittikleri ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"2022 yılındaki müzenin açıldığından beri yaşadığı en yüksek ziyaretçi sayısı olan 440 bin rakamını bu sene rahat geçeceğiz, çünkü daha yılın bitmesine çok var, şu an için 355 bin ziyaretçiye ulaştık. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası var. Yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz."

'Çingene kızı'na yoğun ilgi

Sonbahar dopingi

Müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin çok memnun ayrıldığını vurgulayan Çomak, "Turlar çok yoğun geliyor, müze açılırken sıra oluşmaya başlıyor. Sabahın ilk saatlerinde tur yoğunluğu yaşanıyor. Sonbahar dopingi diyebiliriz, son 15 gündür yoğunluk arttı. Son 15 günde gördüğümüz turizmdeki artışın yıl sonuna kadar kat kat artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yıl sonunda hedef 500 bin ziyaretçi

Özgür Çomak, bu yıl üst üste ziyaretçi rekoru kırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde turizmdeki yükselişin etkisini gördük hatta açıldığından beri günlük ziyaretçi rekorunu biz iki gün arka arkaya kırmıştık. 6 bin 300'e yakın ziyaretçiyi bir günde ağırlamıştık. Sonrasında Kurban Bayramı tatilinde aynı etki devam etti. Yaz döneminde özellikle deniz turizmi yoğun olduğunda ziyaretçi sayısı biraz azalmıştı ama güz döneminin etkileriyle beraber inşallah yıl sonunda 500 binli rakamlara ulaşacağımızı ümit ediyoruz."

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Gaziantep Müze Kültür ve Turizm Bakanlığı
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