Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı

Seyit Çabuk'a (Seyit Onbaşı) ait Edremit Askerlik Şubesi Başkanlığının 172 numaralı defterindeki künye, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen araştırmalar sonucu ortaya çıkarılarak ilk kez paylaşıldı.

Görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda top mermisini sırtlayarak namluya süren ve İngiliz zırhlısı Ocean'ı batırarak tarihe adını yazdıran Seyit Onbaşı'nın askerlik belgesi Havran'a getirilerek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından Seyit Onbaşı Anıt Müzesi'ne teslim edildi.

Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları'yla alakalı araştırma ve inceleme çalışmalarının yoğun bir arşiv taramasıyla devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmalar esnasında Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesine kaydındaki belgeye ulaştıklarını belirten Kaşdemir, "Seyit Onbaşı Türk ordusuna mensup olduğu anda, askere alındığı anda devletimiz onu nasıl kaydetmişse, bilgileriyle beraber, fotoğrafıyla beraber o arşiv kaydına ulaştık ve onu da şu anda köyündeki müzeye hediye olarak teslim ettik." dedi.

Kaşdemir, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından olduğunun altını çizerek, "Onların o büyük kahramanlıklarına biz ne yapsak haklarını ödeyemeyiz, borcumuzu ödeyemeyiz ama bizim çalışmamız şudur, onları unutmadık, unutmayacağız ve onları asla da unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Seyit Onbaşı'nın 3. kuşak torunu Muhammet Yıkar da ortaya çıkan bu yeni fotoğraf karşısında duygusal anlar yaşadığını anlattı.

Yıkar, şimdiye kadar dedesinin sadece 50 yaşındaki son fotoğrafını ve Atatürk ile karşılaştığı yıllara ait fotoğraflarını bildiğini dile getirerek, "Bu dördüncü fotoğrafını hiç görmemişim, bugün geldi. Alan Başkanlığı tarafından incelenmiş. Onlar bir belge çıkartmış. O belgeyi ve fotoğrafı ben de şimdi görüyorum. Duygularım kabarık. 20 yaşındaki resmi o." diye konuştu.