Televizyon ekranında büyük ilgi gören başarılı yapımlarının beyaz perdeye uyarlanmasına öncülük eden TRT Çocuk, eğlenceli, eğitici ve pedagojik denetimlerden özenle geçmiş sinema filmleriyle her yaştan çocuğun gönlünü kazanmayı sürdürüyor.

TRT Çocuk ekranlarında heyecanla takip edilen çizgi film serisinin sinema uyarlaması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi", vizyona girdi.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

Aslı, Can ve Mert. 'Bulmaca Kulesi'nin kahramanları, bu kez sinemada, maceradan maceraya koşuyor. TRT Çocuk ekranında, miniklerin heyecanla takip ettiği çizgi dizi "Bulmaca Kulesi" artık beyaz perdede. Dizi, "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" ismiyle sinemaya uyarlandı. Filme, çocukların ilgisi yoğun.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

TRT ortak yapımı ile beyaz perdeye aktarılan 'Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi' filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Erdal üstlendi. Fizik yasalarından matematiğe birçok konunun işlendiği dizi, sinema uyarlamasıyla çocuklara daha fazla macera ve heyecan yaşatıyor.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

"Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

Filmin ana karakterleri olan Aslı, Can ve Mert'in bir kaza sonucu başka bir boyuttaki Bulmaca Kulesi denilen yere ışınlanması ve buradaki gizemleri çözmeye başlamasını konu eden yapımın sinema uyarlamasında ise öykü farklı bir macerayla devam ediyor.

Kulenin koruyucusu ve mimarı olan Lugaz Efendi’nin sevimli robotu Lugit ile kulenin düşmanı Hüdaverdi’nin hükmettiği tehlikeli bir bölgeye ulaşan filmin kahramanları, heyecan dolu bir serüvene atılıyor.

Lugit ile Dev Kuş’un yuvasında buluşmak üzere yolları ayrılan Aslı, Can ve Mert, sevimli robotu bulmak ve Dev Kuş’a ulaşmak için mücadele veriyor.

Kaynak: TRT Haber