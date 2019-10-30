Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi'ne gelenler, ziyaretin ardından ücreti karşılığında ok atış talimi yaparak, atölyede zihgir ve ok yapma şansını yakalıyor.

[Fotoğraf: AA]

Türklerin kullandığı geleneksel savaş silahlarını tanıtmayı ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan müze, sahibi Muhiddin Uyanık'ın 10 yıllık koleksiyon çalışmasının bir ürünü olarak kuruldu.

[Fotoğraf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Uyanık'ın koleksiyonundaki okçuluk malzemeleri, ok ve yay başta olmak üzere kılıç, miğfer, hançer, kalkan gibi birçok savaş ekipmanları da müzede sergileniyor.

950'nin üzerinde eserin bulunduğu müzede tarihi ok uçları koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçiler eserlere dokunabiliyor

Müze Müdürü Mustafa Boran, orijinal eserleri görmenin yanı sıra aynı fiziksel özelliklere sahip taklit eserlere dokunmanın önemine dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

Müzede 3 ayrı aşamada çeşitli etkinliklerin ziyaretçilere sunulduğunu anlatan Boran, şöyle konuştu:

"Ziyaretçiler kılıcın genel özelliklerini dinledikten sonra eline alıp dokunabiliyor ve böylece ağırlığını, formunu detaylı olarak deneyimleyerek tarihteki kullanıcısını daha iyi anlayabiliyor. Türkpusat Kültür Etkinlikleri kapsamında birinci aşamada kültürel ve tarihi bir eğitim, ikinci aşamada ok atış talimi, üçüncü aşamada da atölyede ok ve zihgir yapımı ziyaretçilere katkı sağlıyor."

[Fotoğraf: AA]

Haftanın 6 günü açık bir müze

Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayabiliyor.

Sadece pazartesi günleri kapalı müzede sabah saat 09.00'dan, akşam 18.00'e kadar hizmet veriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçiler müzeyi gezmek için 30 lira, öğrenciler ise 20 lira ücret ödüyor. Ok talimi ve atölye çalışmaları için ise ziyaretçilerden giriş ücretlerinin dışında 5 lira ek ücret alınıyor.

Kaynak: AA