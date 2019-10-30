Ankara'daki uygulamalı müze zihgir ve ok yapma fırsatı sunuyor30 Ekim 2019 Çarşamba 11:52 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:35
Çağdaş müzecilik anlayışıyla 15 Haziran'da faaliyetlerine başlayan Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, ziyaretçilerle müze arasında bir bağ oluşturuyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi'ne gelenler, ziyaretin ardından ücreti karşılığında ok atış talimi yaparak, atölyede zihgir ve ok yapma şansını yakalıyor.
Türklerin kullandığı geleneksel savaş silahlarını tanıtmayı ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan müze, sahibi Muhiddin Uyanık'ın 10 yıllık koleksiyon çalışmasının bir ürünü olarak kuruldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Uyanık'ın koleksiyonundaki okçuluk malzemeleri, ok ve yay başta olmak üzere kılıç, miğfer, hançer, kalkan gibi birçok savaş ekipmanları da müzede sergileniyor.
950'nin üzerinde eserin bulunduğu müzede tarihi ok uçları koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor.
Ziyaretçiler eserlere dokunabiliyor
Müze Müdürü Mustafa Boran, orijinal eserleri görmenin yanı sıra aynı fiziksel özelliklere sahip taklit eserlere dokunmanın önemine dikkat çekti.
Müzede 3 ayrı aşamada çeşitli etkinliklerin ziyaretçilere sunulduğunu anlatan Boran, şöyle konuştu:
"Ziyaretçiler kılıcın genel özelliklerini dinledikten sonra eline alıp dokunabiliyor ve böylece ağırlığını, formunu detaylı olarak deneyimleyerek tarihteki kullanıcısını daha iyi anlayabiliyor. Türkpusat Kültür Etkinlikleri kapsamında birinci aşamada kültürel ve tarihi bir eğitim, ikinci aşamada ok atış talimi, üçüncü aşamada da atölyede ok ve zihgir yapımı ziyaretçilere katkı sağlıyor."
Haftanın 6 günü açık bir müze
Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayabiliyor.
Sadece pazartesi günleri kapalı müzede sabah saat 09.00'dan, akşam 18.00'e kadar hizmet veriliyor.
Ziyaretçiler müzeyi gezmek için 30 lira, öğrenciler ise 20 lira ücret ödüyor. Ok talimi ve atölye çalışmaları için ise ziyaretçilerden giriş ücretlerinin dışında 5 lira ek ücret alınıyor.
Kaynak: AA