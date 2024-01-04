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Kültür-Sanat
AA 04.01.2024 13:20

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında 2024 yılının ilk vizyon haftasında 5'i yerli 7 film izleyici ile buluşacak.

Bu hafta 7 film vizyona girecek
[Fotoğraf: Getty]

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı merakla beklenen Atatürk serisinin ikinci filmi "Atatürk 1881-1919", Çanakkale Savaşı'na ve 1919 yılına kadar olan sürece odaklanıyor.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Aras Bulut İynemli'ye Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Celile Toyon ve Darko Peric eşlik ediyor.

"Başkan"

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ulaş Bahadır'ın üstendiği "Başkan", belediye başkanlarından memnun olmayan ve yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu ediniyor.

Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel gibi isimlerden oluşan kadrosuyla vizyona giren film, yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Filme Gel"

Haftanın bir diğer komedi filmli "Filme Gel", en büyük hayali film çekmek olan üç arkadaşın bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı anlatıyor.

Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Deniz Hamzaoğlu ve Metin Keçeci'nin rol aldığı filmin yönetmenliğini İhsan Taş üstlendi.

"Kör Noktada"

Ayşe Polat'ın yönettiği, Ahmet Varlı, Çağla Yurga ve Nihan Okutucu'nun rol aldığı "Kör Noktada" filmi, Almanya'dan gelip Türkiye'nin kuzey doğusunda ücra bir köyde çekim yapan bir film ekibinin şahit olduğu olaylar etrafında dönüyor.

"Atan Kazanır"

Taika Waititi yönetmenliğinde vizyona girecek "Atan Kazanır", tarihinde 31-0 gibi bir yenilgi bulunan Amerikan Samoası futbol milli takımı ve bu takıma çekidüzen vermesi için göreve getirilen antrenörün hikayesini anlatıyor.

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımında vizyondaki yerini alacak filmin başrollerinde Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Will Arnett, Rhys Darby, Rachel House, Angus Sampson ve Frankie Adams oynuyor.

"Küçük Deniz Kızı"

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Küçük Deniz Kızı", insan olabilmek için bir deniz cadısıyla anlaşma yapan bir deniz kızının hikayesini odağına alıyor.

"Demon: Azab-ül Kem"

Haftanın korku filmi "Demon: Azab-ül Kem", satanizme merak salan içerik üreticisi arkadaşların büyük bir projeye girişmelerini konu ediniyor.

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