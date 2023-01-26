"Demir Kadın: Neslican", kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan, ancak 2019'da hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hikayesini ele alıyor.

Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya ve Nisa Sofiya Aksongur'un rol aldığı filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstlendi.

"Uçak"

Gerard Butler ve Mike Colter'in başrollerini paylaştığı "Uçak", gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Jean-François Richet'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Gerard Butler'in kaptan pilot Brodie Torrance'ı canlandırdı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

Brodie Torrance, yıldırım düşmesi sonucu hasar alan uçağı, savaş alanına dönmüş bir adaya indirerek yolcuları kurtarır. Fakat bu inişin hayatta kalma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu fark eder. Bütün yolcular tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındığında, Torrance'in yardım istediği kişi, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare olur.

"Maskeli Balo"

Yönetmenliğini Nicolas Bedos'un üstlendiği "Maskeli Balo"da Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos ve Laura Morante rol aldı.

Fransız yapımı film, bir kaza sonucu kariyeri sonlanan bir dansçının, Fransız Riviera'sında geçimini sağlayan eski bir sinema yıldızıyla tanışmasının ardından değişen hayatına odaklanıyor.

Filmin dünya prömiyeri, yarışma dışı gösterildiği Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilmişti.

"İfrit-i Cin"

Ertuğrul Yüreklikul'un yönettiği "İfrit-i Cin", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

Haftanın Animasyonları

Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Çizmeli Kedi: Son Dilek"i, Januel Mercado ve Joel Crawford yönetti.

Film, kötülüğüyle nam salmış Dilek Yıldızı'nı bulmak için Kara Orman'a doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi'nin, eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemek zorunda kalması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

"Ainbo: Amazon'da Büyük Macera"nın yönetmen koltuğuna Jose Zelada ve Richard Claus oturdu.

Yapım, Amazon'un kalbinde yaşayan genç ve cesur bir kız Ainbo'nun, yaşadığı cennet ormanın yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle hayvan dostlarıyla yuvasını korumak için giriştiği macerayı konu ediyor.