Kılıç, 90 yıldan uzun bir süredir Chicago'daki Field Müzesi'nde sadece bir kopya olarak etiketlenmiş bir şekilde sergileniyordu.

Ancak geçen yıl müze, eski Avrupa kralları hakkında yapılacak bir sergiye hazırlanırken, ziyarete gelen bir Macar arkeolog kılıcın gerçek olduğunu iddia etti.

Field Museum'daki antropoloji küratörü William Parkinson, yerel bir haber kanalına "Kılıcı yerinden çıkardık, arkeolog baktı ve toplam 20 saniye sonra bu bir kopya değil dedi" açıklaması yaptı.

Ancak Parkinson henüz ikna olmamıştı. Bölgedeki diğer bronz çağı silahlarında görüldüğü gibi, kılıcın gerçekten doğru bakır ve kalay kombinasyonlarından dövülüp dövülmediğini görmek için X ışınlarını kullanmak istedi.

Kılıcın kimyasal yapısının diğer tarihi eserlerle eşleştiği ortaya çıktı.

Uzmanlar artık antik kılıcın Milattan Önce 1080 ile 900 yılları arasında, muhtemelen bir savaşı veya sevilen birinin ölümünü anmak için ritüel amaçlarla Tuna'nın sularına atıldığını düşünüyorlar.