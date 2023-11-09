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Kültür-Sanat
AA 09.11.2023 15:14

Bu hafta 5 yeni film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta komediden dramaya, animasyondan aksiyona 3'ü yerli, 5 film izleyiciyle buluşacak.

Bu hafta 5 yeni film vizyona girecek

Haftanın yerli komedi filmlerinden "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası", sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla imkansız olduğu düşünülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediniyor.

Okan Ege Ergüven'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan ve Salih Kalyon yer alıyor.

"Seni Görüyorum"

Dram türündeki "Seni Görüyorum" filmi, doğup büyüdükleri şehirden İstanbul'a gelerek, kendilerine farklı hayatlar kuran üç kardeşin hikayesini anlatıyor.

Ender Mıhlar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapımda, Feyyaz Duman, Melis Birkan ve Hakan Salınmış oynuyor.

Haftanın animasyonları

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", Hürkuş ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir gök taşının yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan dronlara karşı mücadelesini ele alıyor.

Nia DaCosta yönetmenliğinde vizyona girecek "The Marvels", Captain Marvel'ın yeni maceralarını anlatıyor.

Haftanın bir diğer animasyon filmi "Troller Hep Beraber" (Trolls Band Together), iki film boyunca mücadelelere atılan ve sonunda evlenen Poppy ve Branch çiftinin yeni serüvenini işliyor.

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