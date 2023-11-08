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Kültür-Sanat
AA 08.11.2023 12:38

Binlerce yıllık tarihe ışık tutan "Gelin Odaları" turizme kazandırılacak

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Urartular dönemi sonrası inşa edildiği değerlendirilen ve halk arasında "Gelin Odaları" olarak bilinen tarihi yerleşim alanının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Binlerce yıllık tarihe ışık tutan "Gelin Odaları" turizme kazandırılacak

Pülümür ilçesi, zengin yaban hayatı varlığının yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İlçede sarp bir kayanın üzerine Urartular dönemi sonrası inşa edildiği değerlendirilen ve yöre halkı tarafından Gelin Odaları olarak adlandırılan alanda kaya mezarları, su sarnıcı ve basamaklı tünel binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor.

Bölgenin daha fazla ziyaretçi çekmesi için Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tunceli Müzesince proje hazırlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla odaların çevre düzenlemesi yapılarak yürüyüş alanları oluşturulacak.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile Gelin Odaları'nı ziyaret etti.

Arazide incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, projeyle ilgili görevlilerden bilgi aldı.

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