Bu hafta 10 yeni film vizyona giriyor

Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eserinden aynı adla sinemaya uyarlanan film izleyiciyle buluşacak.

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı yapım, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor.

Deniz Barut, Altan Erkekli, Murat Serezli, Caner Topçu, Gülper Özdemir, Serpil Tamur, Hakan Meriçliler ve İsmail Hakkı Ürün'ün de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Murat Çeri oturuyor.

"Şeytan Marka Giyer 2"

Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştığı "Şeytan Marka Giyer 2", moda dünyasının ünlü isimlerini 20 yıl sonra devam filminde yeniden karşı karşıya getiriyor.

David Frankel'in yönettiği film, moda dünyasının ikonik ismi Miranda Priestly'nin emekliliğe hazırlanırken eski asistanı Andy Sachs ile yeniden bir araya gelerek artık en büyük rakibi haline gelen Emily Charlton'a karşı stratejik bir mücadeleye girişmesini anlatıyor.

Senaryosu Aline Brosh McKenna imzası taşıyan filmde, Stanley Tucci, Sydney Sweeney, Kenneth Branagh ve Lady Gaga da rol aldı.

"İlişki"

Michel Franco'nun yönettiği "İlişki"de, Jessica Chastain ve Isaac Hernandez başrolleri paylaştı.

ABD ve Meksika ortak yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Meksikalı genç balet Fernando, dünya çapında tanınmanın ve ABD'de yaşamanın hayalini kurar. Sosyetik ve hayırsever sevgilisi Jennifer'ın onu destekleyeceğine inanarak her şeyi geride bırakır. Ancak Fernando'nun gelişi, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst eder. Jennifer hem kendi geleceğini hem de Fernando'nunkini korumak için her şeyi yapmaya hazırdır."

Yüzeyde bir ilişki hikayesi gibi görünen film, temelde Michel Franco sinemasında sık görülen güç, sınıf ve bağımlılık dinamiklerini irdeliyor. Film boyunca, iki insanın duygusal yakınlığından çok ekonomik farklar, sosyal statü ve psikolojik üstünlük unsurları öne çıkıyor.

"Ağzımdan Kaçtı"

Kirk Jones'un yönettiği, dram ağırlıklı biyografi türündeki "Ağzımdan Kaçtı", 14 yaşında Tourette sendromu tanısı alan John Davidson'ın, çocukluğundan itibaren yaşadığı sosyal dışlanma ve zorluklarla mücadelesini işliyor.

Üç dalda Bafta ödüllü filmde, Robert Aramayo, Maxine Peake ve Somerled Campbell oynadı.

"Aldığımız Nefes"

Şeyhmus Altun'un Türkiye ve Danimarka ortak yapımı filmi "Aldığımız Nefes" haftanın bir diğer dram filmi olacak.

Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner ve Aras Kavak'ın oynadığı film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.

"Şehzade: Büyük Şenlik"

Murat Karahüseyinoğlu'nun yönettiği animasyon film "Şehzade: Büyük Şenlik", saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteride, İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Damian Mc Carthy yönetmenliğinde çekilen "Hokum", anne ve babasının küllerini serpmek için İrlanda kırsalındaki tenha bir otele giden içine kapanık yazar Ohm Bauman'ın başına gelen esrarengiz olaylar etrafında dönüyor.

Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernan Moyano, Dawson Taylor ile Tommy Wiklund'un çektiği "Cehennem Ayini", Paraguay ve Yeni Zelanda ortak yapımında izleyiciyle buluşacak.

Volkan Akişli'nin çektiği "Habis: Son Dua" ve Cem Kaymakçı ile Anastasiya Düz'ün yönettiği "Yetimhane: Sahipsiz Cinler", haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.