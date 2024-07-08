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Kültür-Sanat
DHA 08.07.2024 14:50

Bolu’da temel kazısında Roma dönemine ait hamam bulundu

Bolu'da bir apartman inşaatı temel kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen hamam ortaya çıktı. Hamamda el oyması seramik eserler de bulundu.

Bolu’da temel kazısında Roma dönemine ait hamam bulundu

Kentin tarihi yerleşim alanlarından olan ve 3’üncü derece sit alanı olarak kabul edilen Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide apartman inşaatı temel kazısı yapıldı.

İnşaat çalışmaları sırasında tarihi yapı kalıntılarına rastlandı. Durum, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’ne bildirildi.

Bolu’da temel kazısında Roma dönemine ait hamam bulundu

Müzeye bağlı arkeologların yaptığı incelemeler sonrasında, alanda detaylı arkeolojik kazı başladı.

Yaklaşık 1 aydır devam eden kazılarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen hamam ortaya çıkarıldı. Hamamda el oyması seramik eserler de bulundu.

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Bolu Roma Dönemi Tarihi Eser Müze
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