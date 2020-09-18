Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Bilimsel Kazı Koordinatörü Korkmaz Şen, Bitlis Kalesi'nde 2020 yılı kazı çalışmalarında sona geldiklerini, bu yıl ki çalışmaları pandemi dolayısıyla kısıtlı elemanlarla yaptıklarını açıkladı.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren kazı başkanı Dr. Korkmaz Şen, çalışmalarda Bizans ve Osmanlıya ait 10 adet sikke bulduklarını söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait sikkeler

Her geçen yıl farklı bulgulara rastladıklarını belirten Şen, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle çalışan işçileri sınırlı tutmak zorunda kaldık. İki açmayla başladık. Açmaları kalenin orta tarafında bulunan hamamın kuzey tarafında bulunan yerde sürdürüyoruz. Bu açmalardan bir tanesinin depo ya da kiler olarak kullanıldığını değerlendiriyoruz. İçerisinde küpler ve saklama kapları bol şekilde bulunuyor. Bunlardan 10 tanesi bütünlenebilir envanter eserimiz olmaktadır. Bu sikkelerden bazıları Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait. Bir de cam ve çini buluntular, metal eserlerimiz, sırlı ve sırsız seramikler elde ettik. Şu anda laboratuar çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yıl ki kazılarımızı fiili olarak sonlandırma aşamasındayız."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Şen, "Bitlis Kalesi'ni ziyaretçiye açmak şu anda mümkün değildir. Çünkü halen devam eden bir kazı çalışması var. Ziyaretçiye açılabilmesi için ciddi anlamda maddi destek ve çalışan desteği sağlanması gerekiyor. Ondan sonra yapılacak çalışmalar neticesinde ilerleyen zamanlarda ziyaretçiye açılabilir" dedi.

Haber: Vahit Olcay