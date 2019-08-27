Kıbrıs gazisi Selahattin Cihan, sabah erken saatlerde açtığı 20 metrekarelik dükkanında işe Kur'an-ı Kerim okuyarak başlıyor. Daha sonra temizlediği iş yerinde siparişler doğrultusunda hazırladığı alçıyı önceden hazırladığı kalıplara boşaltıyor, kuruyan kalıplara şekil veriyor.

Mescid-i Haram, Kubbet'üs-Sahra, Anıtkabir, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Artuklu Hamamı, Koç Camii, Roma Köprüsü, Hasankeyf Kalesi gibi eserlerin maketlerini hazırlayan Cihan, yaptığı eserleri satarak aile bütçesine ek gelir sağlıyor.

İşini severek yapan ve zamanının büyük bölümünü iş yerinde geçiren Cihan'ın yaptığı maketler ilgi görüyor.

Üretmeyi tercih etti

Cihan, katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda destan yazdıklarını, harekattan çok güzel anıları olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra 5 yıl önce boş durmayı sevmediği için maket yapmaya karar verdiğini belirten Cihan, her geçen gün işini daha çok sevmeye başladığını anlattı.

Bugüne kadar yüzlerce maket yaptığını belirten Cihan, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kalıcı sergi açmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA