Tarladan toplanan karpuzlar tek tek tartıldı. En büyük karpuzun seçileceği yarışma için geri sayım başladı.

Büyüklüğüyle göze, lezzetiyle mideye hitap eden Diyarbakır karpuzları her yıl kentte düzenlenen festivalde yarışıyor.

Eylül ayında düzenlenecek yarışmaya şu ana kadar 106 çiftçi başvurdu.

Tek tek tartıldı

Diyarbakırlı çiftçilerin özenle yetiştirdiği meşhur Diyarbakır karpuzları yarışma için yerlerini aldı. Et ve Süt Kurumunda önce tartıları yapıldı, daha sonra etiketleri takıldı.

Yarışmaya 30 kilogramın üstündeki karpuzlar katılabiliyor. En ağır karpuz, 2014 yılında 62 kilo 700 gram olarak kayıtlara geçti.

En büyük karpuz belirlenecek

Yarışmaya katılacak karpuzlar, Diyarbakır'ın Sur ve Bismil ilçelerinde yetiştirildi. Daha lezzetli ve büyük olması için toprağına güvercin gübresi katıldı.

Diyarbakır'da örtü altı yöntemiyle üretim yapılan karpuzun rekoltesinde bu yıl yüzde 43 artış bekleniyor.

Haber: Anıl Yağcı