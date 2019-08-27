Kırklareli'ndeki Aşağıpınar arkeolojik kazılarında, Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların tarımsal faaliyetlerine ilişkin bulgular elde edildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında, çeyrek asırdan fazla devam eden kazılarda önemli bilgilere ulaşıldı.

Bölgede 28 yıldır devam eden çalışmalar, bu sezon kazıların sona ermesiyle tamamlandı.

Anadolu'dan Avrupa'ya aktarılan tarıma köprü

Özdoğan, bu yılki kazılarda çok önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi. Trakya'ya gelen ilk çiftçileri ve tarım topluluklarını araştırdıklarını anlatan Özdoğan, "Aşağıpınar'da, Anadolu'dan Trakya'ya ilk defa buğdayı, arpayı, evcil koyun, sığır gibi çiftlik hayatını getirenlerin yaşamını inceledik" dedi.

Özdoğan, Trakya'ya ilk insanların Anadolu'dan geldiklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Buraya bir tarım topluluğu geliyor ve yerleşiyor. Bu bölgede bir uyum süreci yaşıyor. Bu yaşam buradan da Avrupa’ya yayılıyor. Buraya ne zaman geldiler, ne getirdiler, burada ne gibi bir değişim oldu, Avrupa'ya ne aktarıldığı gibi soruların peşine düştük. 28 yıl içerisinde oldukça iyi bilgiler aldık. Anadolu'dan gelen topluluğun yaşamını inceledik."

"Trakya, Avrupa'nın çekirdeği"

Bölgedeki kazıların çok önemli olduğunu belirten Özdoğan, "Trakya, Anadolu'nun belki taşrası ama Avrupa uygarlığının çekirdeği. Bu bizim için çok heyecan verici bir sonuç. Burada milattan önce 6 binli yıllarda mimarinin değişimini, kerpiç mimarinin ahşap mimariye dönüştüğünü gördük" dedi.

5 bin metrekarelik bir yerleşim yerini kazdıklarına vurgulayan Özdoğan, bu alanda istedikleri bilgileri elde ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA