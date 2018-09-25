Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

Taksim Meydanı'nda açılışı yapılan ve 64 sahafın katıldığı 12. Beyoğlu Sahaf Festivali'nde asırlık kitapların yanı sıra, tarihe tanıklık eden dergiler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, nadide levhalar, mektuplar ve kartpostallar stantlardaki yerini aldı.

13 gün boyunca kitapseverleri bir araya getirecek festivalin açılış töreninde sahaflar adına konuşan Hayri Bingöl, Kültür Kenti Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ederek, iki kurum sayesinde 12 yıldır bu festivali yaptıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Kemal Kaptaner ise, eskiden sahafların ara sokaklarda bulunduğunu ama şimdi kolaylık olduğunu belirterek, Taksim Meydanı'nda sahafları bir araya toplayan Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Teknolojinin gelişmesi kitaba engel değil"

İnsanların sahaflarla ve kitaplarla dost olması gerektiğini söyleyen Kemal Kaptaner, "Şöyle bir yanılgı oluyor, 'İşte teknoloji ilerliyor, hepimizde akıllı telefonlar var, artık kitapları dijital olarak okuyoruz.' Fakat bizden çok daha fazla gelişmiş toplumlar var dijital anlamda, Japonya, Güney Kore gibi. Onlara baktığımız zaman kitap okuma oranları çok yüksek. Toplu taşıma araçlarında hepsi kitap okuyor. Demek ki teknolojinin gelişmesi kitaba engel değil" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, küçüklüğünde hep sahafları gezdiğini, belediye başkanı olduğunda arka sokaklarda bulunan sahafları görünür kılmak için çalıştığını aktardı.

Başkan Demircan, bunun için Taksim Meydanı'nı sahaflar ve geleneksel el sanatları gibi Türk kültürünü inşa eden değerlere açtıklarını belirterek, "Böylelikle Beyoğlu'nun en önemli değerleri arka sokaklarda yok olup gitmesin. Bu düşünceyle bu etkinliklere 12 yıldır devam ediyoruz. Şimdi sahaf var, daha önce geleneksel el sanatlarımız vardı, antika festivali vardı, nerede kültürümüzü geliştirecek, onu daha öteye götürecek bir eylem varsa onu yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Festival, 7 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA