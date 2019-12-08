1914 yılı Aralık ayı kalplerde burukluk, gözlerde yaş, ruhlarda hüzün demek.

Sarıkamış Harekatı icra edilirken Allahuekber Dağlarında binlerce fidanın şehit olması hiçbir zaman unutulmadı.

Savaş tarihinin bu en dokunaklı olaylarından biri sinemaya aktarıldı.

Çekimlerde bin 500 kişi rol aldı

Çekimlerinde yaklaşık bin 500 kişinin rol aldığı Beyaz Hüzün/Sarıkamış filminin galası İstanbul'da yapıldı.

Filmin yönetmeni Kenan Korkmaz şöyle konuştu:

"Gerek çekim aşamasında gerek senaryo aşamasında ben insanı anlatmaya çalıştım. Çekim aşamsı başlı başına bir hikayeydi, zor şartlarda çekildi."

Film, Yazar İsmail Bilgin'in aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlandı.

Çekimler 2 yılda tamamlandı

Çekimleri Erzincan ve Bayburt'ta zorlu iklim koşulları nedeniyle yaklaşık 2 yılda tamamlandı.

Oyuncu Şenol Kara da şunları söyledi:

"Bizler için canlarını feda eden o insanların yaşadığının yüzde belki 1'ini yaşadık, ona rağmen benim artık oynayamaz hale geldiğim sahneler oldu. Ama bir şekilde ekipçe bunun altından kalktık."

Üçüncü Ordu'nun Sarıkamış Harekatı'na katılma sürecinin geniş biçimde ele alındığı Beyaz Hüzün/Sarıkamış filmi, 20 Aralık'ta vizyona girecek.

Kaynak: TRT Haber

